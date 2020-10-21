Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.70
$
77.75
91.75
91.81
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.86
91.35
Индексы и котировки Brent
43.14
+0.02 Золото
1911.86
+0.04 РТС
1135.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
20.10
1.1822
+0.0088
06.10
1.1734
16.10
08.10
24.09

Выплату россиянам советских вкладов захотели перенести еще на год 

Lenta.ru 32 минуты назад
Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о приостановке еще на год выплаты россиянам советских вкладов в Сбербанке. Об этом сообщает РИА Новости.
Начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», предназначенного для полной компенсации вкладов, предлагается отложить до 1 января 2024 года.
Депутаты намерены рекомендовать правительству разработать и внести отдельный законопроект, регулирующий вопрос об исполнении обязательств государства по этим сбережениям.
В начале октября сообщалось, что Госдума отказалась принимать законопроект о возврате россиянам советских вкладов в Сбербанке.
В 1996 году базовая стоимость одного необходимого социального набора была установлена на уровне 464 рублей СССР, однако закон до сих пор не вступил в силу, что делает невозможным выплату гражданам числившихся за ними сбережений. Помимо них, выплате должны были подлежать средства, вложенные в госдолг СССР и РСФСР, а также в страховые полисы.
Совокупный размер целевых долговых обязательств по курсу 2020 года составляет 45,4 триллиона рублей. Законопроект за авторством депутатов «Справедливой России» предусматривал постепенные выплаты — по 2,5 процента от общей суммы (или 1,135 триллиона рублей) ежегодно. Против выступил комитет Госдумы по финансовому рынку. По его оценке, такие выплаты не были бы согласованы с бюджетной системой России, которая включает бюджеты разных уровней: от федерального до региональных. В итоге законопроект был отклонен.
Последние новости
Лукашенко ответил на ультиматум Тихановской Лукашенко ответил на ультиматум Тихановской Генпрокуратура прокомментировала изъятие денег у экс-министра Абызова Генпрокуратура прокомментировала изъятие денег у экс-министра Абызова США расширили санкции против «Северного потока-2» США расширили санкции против «Северного потока-2»
Комментарии 2
Личный счет , Видео , Сбербанк России , Госдума , Справедливая Россия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
Накопления обесценятся: названы валюты-убежища
Накопления обесценятся: названы валюты-убежища
Предсказано решение ЦБ по ключевой ставке
Предсказано решение ЦБ по ключевой ставке
«Увеличений не будет». В ПФР огорчили пенсионеров
«Увеличений не будет». В ПФР огорчили пенсионеров
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне получат долгожданную выплату от государства
01:28
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Личный счет
Россияне оценили свое материальное положение
03:43
Россияне оценили свое материальное положение
Личный счет
В России резко выросли цены на сахар
04:27
В России резко выросли цены на сахар
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение