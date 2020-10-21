Названы условия для допвыплат на детей

Россияне начнут получать дополнительную меру социальной поддержки в размере 10 тысяч рублей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на телеканал "Царьград".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Однако, как уже отметили в правительстве, на этот раз на эти деньги смогут претендовать только те семьи, в которых воспитываются дети в возрасте не старше трёх лет.

Есть и другой критерий получения пособия. В частности, на выплаты смогут претендовать семьи, в которых доход на одного члена семьи выходит ниже прожиточного минимума.

Другими словами, средства от правительства получат только многодетные российские семьи с маленькими детьми и крайне низкими доходами. Для оказания помощи гражданам, подпадающим под эти условия, кабмин выделил 4,31 миллиарда рублей.