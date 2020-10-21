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10 тысяч получат не все: названы условия для детских выплат

Deita.ru
2 часа назад
Россияне начнут получать дополнительную меру социальной поддержки в размере 10 тысяч рублей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на телеканал "Царьград".
Названы условия для допвыплат на детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Однако, как уже отметили в правительстве, на этот раз на эти деньги смогут претендовать только те семьи, в которых воспитываются дети в возрасте не старше трёх лет.
Есть и другой критерий получения пособия. В частности, на выплаты смогут претендовать семьи, в которых доход на одного члена семьи выходит ниже прожиточного минимума.
Другими словами, средства от правительства получат только многодетные российские семьи с маленькими детьми и крайне низкими доходами. Для оказания помощи гражданам, подпадающим под эти условия, кабмин выделил 4,31 миллиарда рублей.
Ранее о том, что "коронавирусные" выплаты, которые осуществлялись в июне и июле этого года, нужно повторить как минимум ещё один раз, заявлял депутат Госдумы Евгений Фёдоров.
Личный счет,Евгений Федоров,Госдума,РИА "Дейта",Царьград ТВ,
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