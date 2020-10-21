Россиянам назвали лучший способ вложения денег 

Самыми популярными инструментами инвестиций у Россиян стали сберегательные счета, иностранная валюта, недвижимость, страхование жизни и криптовалюты. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование Всемирного совета по золоту (WGC).
Согласно исследованию, мужчины и женщины по-разному относятся к инвестированию: мужчины более агрессивно подходят к принятию инвестиционных решений, тогда как женщины стремятся к стабильности: 78% женщин в 2020 году предпочли инвестировать в сберегательные счета.
Генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон считает, что из-за низких ставок счета вряд ли можно считать инструментом инвестиций. Эксперт рекомендовал использовать хранение валюты как средство спасения рублевых накоплений от обесценивания. При этом средства необходимо хранить в разных валютах. Он также не рекомендовал вкладываться в недвижимость из-за роста услуг ЖКХ, возможного введения налоговой нагрузки для владельцев двух и более квартир, а также возможных проблем с поиском арендаторов.
«Страхование жизни и здоровья в настоящее время может оказаться наиболее удачным вложением денег, поскольку стоимость медицинских услуг также растет», — заявил Росс-Джонсон журналу «Инвест-Форсайт».
По словам Росс-Джонсона, вложения в криптовалюты — это модная тенденция, но в этом случае надо выбирать давно зарекомендовавшие себя на рынке активы, такие как биткоин и эфириум.
Как писал «Рамблер», Центробанк России зафиксировал в сентябре усиление валютизации средств физических лиц на банковских счетах. Доля валюты в накоплениях россиян за месяц выросла на 0,7 п.п. и достигла 21,4%. С начала года этот показатель вырос на 1,8 п.п.