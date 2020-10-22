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«Дачную амнистию» продлят на пять лет 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Власти обрадовали российских дачников
Фото: ТАСС
«Дачная амнистия» будет продлена на пять лет — до 1 марта 2026 года. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Государственная дума.
Авторами законопроекта стали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, в число которых вошёл первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Крашенинников ранее говорил о необходимости продления «дачной амнистией», обусловленной пандемией коронавируса.
«Дачная амнистия» подразумевает упрощённый порядок оформления жилых строений на садовых участках. Оно будет осуществляться при наличии прав на земельный участок — на основании технического плана, а также декларации, составленной правообладателем объекта.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума приняла законопроект о повторных нарушениях юридическими лицами правил пожарной безопасности. За такой проступок деятельность юрлиц может быть приостановлена на срок до 30 суток.
Видео дня. Дума приняла в первом чтении законопроект о прогрессивном НДФЛ
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Комментарии
Личный счет , Андрей Турчак , Павел Крашенинников , Госдума , Совет Федерации , Конституционный комитет Госдумы
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