Власти обрадовали российских дачников

«Дачная амнистия» будет продлена на пять лет — до 1 марта 2026 года. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Государственная дума

«Дачная амнистия» подразумевает упрощённый порядок оформления жилых строений на садовых участках. Оно будет осуществляться при наличии прав на земельный участок — на основании технического плана, а также декларации, составленной правообладателем объекта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума приняла законопроект о повторных нарушениях юридическими лицами правил пожарной безопасности. За такой проступок деятельность юрлиц может быть приостановлена на срок до 30 суток.