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В России продлили упрощенное получение детских выплат 

Мария Иванова 2 часа назад
В России продлили упрощенное получение детских выплат
Фото: РИА Новости
Совет Федерации и Госдума одобрили закон о продлении упрощенного оформления детских пособий до 1 марта 2021 года. Об этом пишет «Российская газета».
В рамках упрощенного порядка детские выплаты, в том числе выплаты на первого и второго ребенка до трех лет, будут назначать автоматически. Родителям не придется посещать органы социальной защиты. Решение было принято, чтобы ограничить количество контактов и снизить риски заражения коронавирусом.
Один из авторов документа, сенатор Андрей Турчак рассказал, что документ был разработан по поручению президента и принят в кратчайшие сроки.
Как писал «Рамблер», ранее Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил постановление, разрешающее назначать пенсии и пособия дистанционно до конца 2020 года.
В проекте постановления ПФР сказано, что до 1 января 2021 года россияне смогут обращаться за предоставлением выплат по телефону или интернету. Лично составлять и подписывать заявления им не придется.
ПФР будет назначать выплаты с помощью документов, которые уже есть в фонде, или запрашивать их в других ведомствах.
Видео дня. Дума приняла в первом чтении законопроект о прогрессивном НДФЛ
Комментарии
Личный счет , Андрей Турчак , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Совет Федерации , "Российская газета"
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