В России продлили упрощенное получение детских выплат 

Совет Федерации и Госдума одобрили закон о продлении упрощенного оформления детских пособий до 1 марта 2021 года. Об этом пишет «Российская газета».

В рамках упрощенного порядка детские выплаты, в том числе выплаты на первого и второго ребенка до трех лет, будут назначать автоматически. Родителям не придется посещать органы социальной защиты. Решение было принято, чтобы ограничить количество контактов и снизить риски заражения коронавирусом.

Один из авторов документа, сенатор Андрей Турчак рассказал, что документ был разработан по поручению президента и принят в кратчайшие сроки.

Как писал «Рамблер», ранее Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил постановление, разрешающее назначать пенсии и пособия дистанционно до конца 2020 года.

В проекте постановления ПФР сказано, что до 1 января 2021 года россияне смогут обращаться за предоставлением выплат по телефону или интернету. Лично составлять и подписывать заявления им не придется.

ПФР будет назначать выплаты с помощью документов, которые уже есть в фонде, или запрашивать их в других ведомствах.