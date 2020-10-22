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Мигрантам назначат пенсии наравне с россиянами 

Мария Иванова 2 часа назад
Мигрантам назначат пенсии наравне с россиянами
Фото: РИА Новости
Госдума ратифицировала Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по которому РФ начнет выплачивать пенсии иностранцам. Как сообщает «360», эксперты считают эту меру дополнительным бременем для бюджета, но другого варианта привлечь рабочие руки не видят.
Как писал «Рамблер», ранее вопросы с пенсиями решались по Соглашению о гарантиях прав граждан стран-участников СНГ в области пенсионного обеспечения, вступившем в силу в 1992 году. Его участниками являются нынешние члены ЕАЭС — Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия. По этому документу, выплаты пенсионеру назначало и начисляло государство, где он постоянно проживает.
Авторы нового соглашения ЕАЭС заявили, что старые правила делают «практически невозможной задачей реализацию пенсионных прав трудящихся в полном объеме, который сформирован ими за годы работы на территориях нескольких государств-членов».
Новое соглашение предполагает, что пенсия будет следовать по ЕАЭС за пенсионером, а стаж, приобретенный на территории разных стран, будет суммироваться.
Если мигрант из Казахстана получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже после возвращения на родину РФ будет выплачивать ему пенсию. Если же гражданин РФ получил право на пенсию по старости, а затем переехал, к примеру, в Армению, Россия выплаты не прекратит.
Доцент кафедры международного права Санкт-Петербургского университета МВД Сергей Андрейцо заявил, что соглашение «ляжет дополнительным бременем» на Россию, но это можно оправдать принципом взаимности — работавшие в Белоруссии и Казахстане россияне также будут получать пенсию от этих стран.
В то же время он подчеркнул, что граждан других стран ЕАЭС, работающих в России, гораздо больше, чем трудящихся в союзных странах россиян.

«Российский гражданин имеет точно так же право сейчас поехать в одну из указанных стран, там работать и получать пенсию. Другое дело, что по уровню экономики, кроме Казахстана, остальные страны очень сильно проигрывают России… И объем пенсионных выплат там тоже может быть меньше», — отметил эксперт.

Андрейцо добавил, что недавно президент России Владимир Путин сказал о необходимости найти «рабочие руки».
«Других вариантов, кроме миграции, [нет]… Демография падает», — заключил эксперт.
Видео дня. Дума приняла в первом чтении законопроект о прогрессивном НДФЛ
Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Госдума , МВД , ЕАЭС
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