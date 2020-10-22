Россиянам могут компенсировать выезд за рубеж

Жителям Крайнего Севера готовят новую льготу, сообщает ИА DEITA.RU.

Пенсионерам, проживающим в таких районах, хотят компенсировать проезд к местам отдыха не только внутри России, но и при поездках за рубеж. Предложение будет рассмотрено на заседании Госдумы сегодня, 22 октября.

Льгота, как и в случае компенсации поездок внутри страны, будет положена неработающим жителям территорий Крайнего Севера, которые получают пенсию по старости либо по инвалидности. Компенсацию можно получать один раз в два года, государство покроет расходы на дорогу туда и обратно.

Пенсионеры, планировавшие отпуск в этом году, но отменившие его из-за ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции, тоже смогут получить возмещение, причём сроки получения компенсации по распоряжению Михаила Мишустина и в течение 2021 года.

К районам Крайнего Севера относят Камчатку, Чукотку, Якутию, Магаданскую и Мурманскую области, отдельные районы и города Сахалина, Архангельской, Тюменской и Иркутской области, Красноярского и Хабаровского краёв, Карелии, Тувы и республики Коми.

Некоторые города и районы в России в правовом отношении тоже относятся к районам Крайнего Севера. Например, такие местности есть практически в каждом регионе Дальнего Востока. Единственный субъект ДФО, где ни на один город и район не распространяются привилегии северян – это Еврейская автономная область.

Среди других льгот жителям Крайнего Севера и приравненных к ним местностям – дополнительные дни отпуска, льготные пенсии, надбавки к заработной плате и др.