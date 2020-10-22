Сокращение зарплат: обратная сторона четырехдневки 

Замглавы комитета Госдумы по труду Михаил Терентьев назвал главной угрозой введения «четырехдневки» сокращение зарплат россиян. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Терентьев отметил, что идея четырехдневной рабочей недели «упрется в обсуждения». Власти должны понять, повысится ли интенсивность и производительность труда, а также как изменятся зарплаты.
«Логично предположить, что зарплата у людей сократится пропорционально уменьшению рабочего объема», — заявил депутат.
Как сообщал «Рамблер», летом 2019-го Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность премьера, назвал переход на четырехдневку в стране возможным. По его мнению, сокращение рабочей недели произойдет благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени.
Премьер говорил, что сокращение рабочей недели должно сопровождаться ростом производительности труда, а зарплаты россиян не должны стать меньше. Медведев подчеркивал, что переход нельзя понимать «слишком буквально», и произойдет он «не сию секунду».
В Министерстве труда подготовили доклад, в котором перечислены плюсы и минусы нового графика. Так, четырехдневка может нести в себе риски увеличения издержек бизнеса на рабочую силу и повышения стоимости продукции для конечного потребителя. В то же время укороченная рабочая неделя должна положительно сказаться на охране здоровья работников, повышении эффективности труда, личностном и профессиональном развитии.
В октябре 2020-го Медведев, ставший заместителем главы Совбеза, призвал продолжить обсуждение перехода на «четырехдневку».