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Сокращение зарплат: обратная сторона четырехдневки 

Мария Иванова 1 час назад
Сокращение зарплат: обратная сторона четырехдневки
Фото: РИА Новости
Замглавы комитета Госдумы по труду Михаил Терентьев назвал главной угрозой введения «четырехдневки» сокращение зарплат россиян. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Терентьев отметил, что идея четырехдневной рабочей недели «упрется в обсуждения». Власти должны понять, повысится ли интенсивность и производительность труда, а также как изменятся зарплаты.

«Логично предположить, что зарплата у людей сократится пропорционально уменьшению рабочего объема», — заявил депутат.

Как сообщал «Рамблер», летом 2019-го Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность премьера, назвал переход на четырехдневку в стране возможным. По его мнению, сокращение рабочей недели произойдет благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени.
Премьер говорил, что сокращение рабочей недели должно сопровождаться ростом производительности труда, а зарплаты россиян не должны стать меньше. Медведев подчеркивал, что переход нельзя понимать «слишком буквально», и произойдет он «не сию секунду».
В Министерстве труда подготовили доклад, в котором перечислены плюсы и минусы нового графика. Так, четырехдневка может нести в себе риски увеличения издержек бизнеса на рабочую силу и повышения стоимости продукции для конечного потребителя. В то же время укороченная рабочая неделя должна положительно сказаться на охране здоровья работников, повышении эффективности труда, личностном и профессиональном развитии.
В октябре 2020-го Медведев, ставший заместителем главы Совбеза, призвал продолжить обсуждение перехода на «четырехдневку».
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Комментарии
Личный счет , Дмитрий Медведев , Михаил Терентьев , Минтруд , Госдума
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