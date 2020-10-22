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Россиянам могут начать компенсировать отдых за рубежом 

Вероника Полынина 1 час назад
Россиянам могут компенсировать отдых за рубежом
Фото: ТАСС
Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсации пенсионерам и инвалидам Крайнего Севера стоимости проезда к месту отдыха не только на территории РФ, но и за ее пределами. Об этом сообщает «Парламентская газета».
На сегодняшний день возможность компенсации проезда к месту отдыха предусматривается для неработающих граждан, получающих страховые пенсии по старости или инвалидности и проживающих в районах Крайнего Севера, при условии, что место отдыха находится в пределах Российской Федерации.
Законопроект был разработан депутатами «Единой России», ЛДПР и КПРФ. Депутаты предложили изменить обязательное условие о нахождении места отдыха граждан в пределах РФ. При этом компенсации подлежит только та часть пути, которая находится на территории России. Воспользоваться льготой можно один раз в два года.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией законопроекта, будет осуществляться за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ.
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году портал vc.ru рассказал, что российские пенсионеры находятся на 30-м месте по уровню материальной обеспеченности в рейтинге Global Age Watch Index, включающем в себя 96 стран.
Видео дня. Дума приняла в первом чтении законопроект о прогрессивном НДФЛ
Комментарии 1
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Единая Россия , Госдума , КПРФ , ЛДПР
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