Россиянам могут компенсировать отдых за рубежом

Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсации пенсионерам и инвалидам Крайнего Севера стоимости проезда к месту отдыха не только на территории РФ, но и за ее пределами. Об этом сообщает «Парламентская газета».

На сегодняшний день возможность компенсации проезда к месту отдыха предусматривается для неработающих граждан, получающих страховые пенсии по старости или инвалидности и проживающих в районах Крайнего Севера, при условии, что место отдыха находится в пределах Российской Федерации.

ЛДПР и Законопроект был разработан депутатами «Единой России» КПРФ . Депутаты предложили изменить обязательное условие о нахождении места отдыха граждан в пределах РФ. При этом компенсации подлежит только та часть пути, которая находится на территории России. Воспользоваться льготой можно один раз в два года.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией законопроекта, будет осуществляться за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ