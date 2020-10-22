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Каковы риски нового обвала рубля до конца года и куда нести сбережения 

Прайм 4 часа назад
Россиянам рассказали, куда вложить рубли
Фото: РИА Новости
Сильного ослабления рубля к концу года ждать не стоит, так как многие негативные факторы уже учтены в текущем курсе к доллару и евро. С другой стороны, сохраняется неопределенность, которая может в любой момент изменить ситуацию. На этом фоне эксперты не рекомендуют пока отказываться от рубля и предлагают подумать над инвестированием в госбумаги.
За последние 10 месяцев рубль ослаб по отношению к доллару более чем на 25%. Это произошло из-за резкого падения спроса на углеводороды в марте-апреле 2020 года на фоне развала сделки ОПЕК+.
Затем на котировки продолжали влиять прочие негативные факторы, прежде всего, пандемия COVID-19 и геополитические риски. "В сентябре текущего года национальная валюта испытывала давление по причине потенциальных санкций со стороны ЕС и США из-за отравления Алексея Навального и возможного военного вмешательства России в суверенные дела Белоруссии", — отмечает аналитик QBF Андрей Курапов.

РИСКИ И НЕМНОГО НАДЕЖДЫ

В перспективе влияние геополитического и прочего негатива сохранится как минимум до конца года. По мнению Курапова, основные риски ослабления российской валюты в этом периоде — итоги президентских выборов в США и отток иностранных инвесторов из российских активов.

"В случае победы Джо Байдена в президентской гонке политические риски относительно введения новых санкций против России сильно возрастут. А это, в свою очередь, негативно скажется на объеме инвестиций нерезидентов в российские национальные активы", — объясняет он.

Важным фактором, определяющим движение рубля, остается рынок нефти. Давление на нефтегазовый сектор оказывает рост числа заражений коронавирусом и повторное введение ограничительных мер в различных странах. К тому же ОПЕК в своем последнем ежемесячном отчете понизила прогноз по мировому спросу на нефть на 0,4 млн б/с до 90,2 млн б/с, что существенно для рынка, считает эксперт.
Неоднозначные сигналы приходят и из Соединенных Штатов. Американский регулятор — Федеральная резервная система и правительство страны взяли паузу в решении о новом пакете поддержки национальной экономики, что формирует негативный тренд вокруг валют развивающихся стран, добавляет старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.
В том случае, если пакет поддержки экономики США на сумму не менее 1 триллиона долларов будет принят, рубль сможет укрепиться, считает он.
Оптимизма рублю до конца года может добавить и ряд других факторов. Например, если эпидемиологическая обстановка в стране улучшится и геополитическое напряжение вокруг отравления Навального и конфликта в Нагорном Карабахе снизится, национальная валюта сможет укрепиться, полагает эксперт.

ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ

В зависимости от того, какого рода новости возобладают, до конца года рубль может продемонстрировать весьма разнонаправленные колебания.
В краткосрочной перспективе Курапов прогнозирует, что диапазон валютной пары USD/RUB будет колебаться между 75 и 78 рублями, а прогнозное значение курса рубля к доллару в краткосрочной перспективе составит 76 рублей.
При этом тестирование исторических минимумов может дойти до 81-83 рублей за доллар, добавляет аналитик Московского кредитного банка Валентин Журба. "В такие моменты при росте волатильности возможен скачок и выше, но, поскольку он вряд ли будет устойчивым, говорить о более серьёзном ослаблении не стоит", — считает он.

КУДА ВЛОЖИТЬ РУБЛИ

Не советуют аналитики и бегство из рубля — по крайней мере, на текущий момент. Наиболее ликвидную финансовую подушку, то есть сбережения, лучше хранить в национальной валюте, считает Ферапонтов. По его мнению, нет серьезных рисков, в случае реализации которых произойдет резкое обесценение, да и регулятор не допустит этой ситуации.
Инвестировать же средства сейчас лучше в государственные бумаги, как наиболее устойчивые.

"На текущий момент наиболее привлекательным инструментом инвестирования на фондовом рынке для консервативных инвесторов выступают ОФЗ или корпоративные облигации с наивысшим кредитным рейтингом", — отмечает Курапов.

Доходность от вложений в такие инструменты на несколько процентных пунктов выше депозитных ставок в банках. Более того, ввиду потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ в I квартале 2020 года доходность облигаций может вырасти также за счет роста стоимости.
Журба из МКБ добавляет, что на пике популярности сейчас инвестирование в золотодобывающие активы, поскольку инвесторы видят риск существенного ускорения инфляции в мире в случае прихода к власти в США демократов. ​
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Личный счет , Алексей Навальный , Джозеф Байден , ФРС , Московский кредитный банк , ЕС , ОПЕК , Центральный банк России
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