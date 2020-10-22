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Число экономящих на еде россиян достигло рекорда 

Lenta.ru 2 часа назад
Число экономящих на еде россиян достигло рекорда
Фото: РИА Новости
В третьем квартале 2020 года число россиян, которые стараются экономить на еде, достигло рекорда, снизившись до минимального за шесть лет значения. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Сбера» «Потребительский индекс Иванова», сообщает газета «Ведомости».
Так, число граждан, которым приходится меньше тратить на еду, снизилось с 65 до 62 процентов. Аналитики констатировали, что доля россиян, не имеющих сбережений, откатилась до докризисного уровня (37 процентов). Также выяснилось, что вырос средний объем сбережений на душу населения (с 70 в прошлом квартале до 78 тысяч). В исследовании принимали участие 2300 человек в возрасте от 18 до 65 лет из 164 городов страны.
Ранее в октябре стало известно, что на фоне опасений о второй волне коронавируса и возвращения строгих ограничений граждане стали экономить и отказываться от покупки одежды и обуви. В среднем за сентябрь 2020-го выручка ретейлеров упала на 5-17 процентов, сложнее всего обстановка в Москве и Санкт-Петербурге.
По мнению аналитиков Infoline, в текущем году с стране может произойти первое с начала века обрушение торговли. На фоне пандемии коронавируса сокращение может составить 0,7-2 процента — 32,9 триллиона рублей. В большей степени это касается продавцов одежды и обуви. ювелирных изделий и автомобилей. Восстановления рынка ждут в следующем году. По неблагоприятному сценарию, оборот подрастет на 1,2 процента — самый низкий темп за последние девять лет.
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Личный счет , Сбербанк России , Ведомости , Advis.ru
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