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Эксперты: зарплаты россиян снизились на 10% из-за сжатия «серых» схем 

Банки.ру 2 часа назад
Россияне недополучили 1,3 трлн «в конвертах»
Фото: ТАСС
Россияне недополучили в пандемию 1,3 трлн рублей зарплат «в конвертах», пишут «Известия». Как подсчитали в экономическом университете им. Плеханова, причина — в сжатии «серых» схем оплаты труда на 10%. В январе–августе 2020-го средняя номинальная зарплата выросла в годовом выражении на 5,6% и составила почти 47,7 тыс. рублей, сообщил ранее Росстат. Эти данные плохо коррелируются с данными опросов общественного мнения, обратили внимание эксперты. По их словам, в период пандемии о снижении своих заработков заявили более трети россиян.
В условиях ограничений многие компании, вовлеченные в теневой сектор, были вынуждены сокращать выплаты работникам, считают эксперты. По их оценке, снижение серых зарплат составило порядка 10%. Эксперты пояснили свои выводы, как официальными данными, которые показывают падение месяц к месяцу выплат работникам некоторых отраслей, так и опросами.
Названо число снизивших зарплаты россиянам компаний
В пресс-службе ФНС заявили, что ведение статистики в части оборота теневой экономики, «серого» зарплатного фонда и количества занятых в теневом секторе лиц не относится к компетенции службы. Выплата зарплаты в размере ниже среднего уровня по соответствующей отрасли и субъекту РФ является одним из признаков риска совершения налогового правонарушения и служит поводом для включения таких организаций в предпроверочный анализ, подчеркнули в ведомстве.
По мнению экспертов, снижение зарплат в торговле и услугах выглядит правдоподобно с учетом провала из-за ограничений в экономической активности во II квартале — часть снижения фактически не попадает в официальную отчетность. В итоге получается расхождение в результатах опроса и публикуемой статистики. Необходимо учитывать, что существенная часть дохода граждан формируется и из различных премий, которые по-разному могут быть отражены в отчетности. В переменной части, особенно в сфере услуг, ряд работников стал получать значительно ниже из-за снижения объемов бизнеса, отметили эксперты.
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Личный счет , Росстат , Федеральная налоговая служба , газета "Известия"
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