Россияне скупают карты таро

Россияне начали покупать карты Таро. Ажиотаж зафиксирован в преддверии Хэллоуина.

Онлайн-ретейлер Ozon выяснил, что в преддверии Хэллоуина в России вырос спрос на гадальные карты Таро. Также выросла продажа на товары для магических ритуалов. С начала 2020 года продажи в этой категории увеличились в 8 раз.

Осенью карты Таро начали покупать на 75% чаще, чем в прошлом году. Отмечается, что россияне покупают их не только для себя, но и в качестве подарка. Другие гадальные карты стали приобретать чаще на 39%, пишет «РБК»