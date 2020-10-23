Россияне скупают карты таро

Россияне начали покупать карты Таро. Ажиотаж зафиксирован в преддверии Хэллоуина.
Онлайн-ретейлер Ozon выяснил, что в преддверии Хэллоуина в России вырос спрос на гадальные карты Таро. Также выросла продажа на товары для магических ритуалов. С начала 2020 года продажи в этой категории увеличились в 8 раз.
Осенью карты Таро начали покупать на 75% чаще, чем в прошлом году. Отмечается, что россияне покупают их не только для себя, но и в качестве подарка. Другие гадальные карты стали приобретать чаще на 39%, пишет «РБК»
«Увеличились продажи энергетических маятников, наборов для изготовления магических печатей, кристаллов, различных свеч, в том числе и с нанесенными на них магическими символами», — сообщает Ozon.