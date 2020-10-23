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Чем банки «насолили» россиянам 

News.ru 35 минут назад
Чем банки «насолили» россиянам
Фото: ТАСС
Уровень лояльности россиян к кредитным организациям снизился почти до нуля. И неудивительно. Мизерные ставки по депозитам вынуждают граждан забирать деньги из банков. Объём налички растёт, люди экономят и пересматривают потребление, в то время как банки неплохо зарабатывают на обвале курса рубля. Только в сентябре девальвация принесла им более 90 млрд Эксперты предупреждают: в попытке хоть как-то сохранить сбережения часть россиян может решиться на «сомнительные инвестиции», что грозит новым расцветом финансовых пирамид.

Что рублю плохо — банкам хорошо

Как ранее писал NEWS.ru, низкий курс российской валюты выгоден российским компаниям-экспортёрам, предприятиям, связанным с импортозамещением, а также федеральному бюджету, доходы которого привязаны к долларовой выручке от продажи нефти, а расходы производятся в рублях. Как оказалось, от девальвации выигрывают и российские банки.
Половину прибыли в сентябре кредитные организации получили благодаря обесцениванию национальной валюты, свидетельствуют данные ЦБ. Переоценка валютных активов после падения рубля до 80 за доллар и более 90 за евро принесла банкам 92 млрд рублей. Всего они заработали в прошлом месяце около 200 млрд рублей прибыли, и это на 20% больше, чем в августе. В целом с начала года банковская прибыль превысила 1,1 трлн рублей.

Ушли в кеш и не вернулись

Полученная благодаря девальвации прибыль отчасти нивелировала обострившиеся проблемы с вкладами физлиц. За девять месяцев текущего года россияне сняли со счетов 686 млрд рублей. В целом объём наличных денег в обращении в России резко подскочил. И это несмотря на то, что во время пандемии Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал не расплачиваться наличкой, а пользоваться картами. За год в стране прибавилось 2,6 трлн наличных рублей, это 25% общей денежной массы.
Всё это происходит на фоне рекордного падения уровня лояльности к банкам. В 2020 году данный показатель снизился почти до нуля, оказавшись на пятилетнем минимуме. По итогам восьми месяцев индекс лояльности клиентов к банкам составил всего 1,3 пункта, свидетельствуют данные ежегодного исследования аналитического центра НАФИ. Для сравнения: в январе индекс равнялся 5 пунктам, а в 2016 году (когда НАФИ начал такие расчёты) — 43 пунктам.
Уровень лояльности оценивается на основе индекса NPS (Net Promoter Score), который условно делит клиентов на три группы: «промоутеров», или сторонников, «нейтралов» и «критиков» — в зависимости от того, готовы ли они рекомендовать банк своим друзьям и знакомым.
На сегодняшний день своим банком не удовлетворены 35,4% россиян — рекомендовать его своим знакомым они не будут и, возможно, ищут альтернативы. Напротив, довольны своей кредитной организацией 36,7% респондентов, пассивными клиентами (не стремятся рекомендовать другим, но в целом удовлетворены банком) оказались 27,9% опрошенных. В январе таких было 34%, 39% и 27% соответственно. Ещё недавно падение уровня лояльности происходило за счёт перехода клиентов из «нейтралов» в «критиков». В 2020 году заметно сократилась и доля «промоутеров», то есть тех, кто ранее готов был рекомендовать свой банк другим.

«Сегодня активно меняются и банки, и потребители банковских услуг. Банки всё больше становятся обезличенными сервисами — зачастую именно IT-сервисами и приложениями в сознании клиентов. А любой сервис сегодня должен быть быстрым и понятным — именно такие требования предъявляют россияне к финансовым организациям. К тому же современный мир — это мир, стремящийся к разнообразию и краткосрочным отношениям потребителей и поставщиков услуг. Удерживать лояльность в таких условиях многократно сложнее, чем 5–10 лет назад», — поясняет заместитель генерального директора аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.

В НАФИ падение лояльности к банкам объяснили растущей финансовой грамотностью клиентов. Кроме того, кредитные организации стали чаще навязывать услуги, что далеко не всегда нравится потребителям.

Из банков в банку

Экономисты же объясняют растущее недовольство банками рекордно низкими ставками по депозитам: доходность упала, вклады уже не воспринимают как инструмент для накопления. Миллионам россиян, потерявшим часть сбережений и ощутившим на себе падение покупательской способности, придётся заплатить ещё и «инфляционный налог». Реакция населения примитивна: людям страшно, и они перекладывают деньги из банков «под подушку», отмечает финансовый эксперт, профессиональный инвестор Ян Марчинский.
Ян Марчинский, финансовый эксперт и предприниматель

В течение года Центробанк четырежды понижал ключевую ставку. Иностранным инвесторам стало неинтересно вкладывать деньги в России: доходность падает, а риски растут. То же самое и с депозитами. Хранить деньги в банках на фоне растущей инфляции и падения курса рубля стало просто невыгодно.

Не удивляет снижение уровня лояльности к банкам и финансового эксперта Михаила Попова. По его словам, большая часть клиентов банков — физлиц — не занималась инвестициями, но гарантированно получала доход, который был хотя бы сопоставим с инфляцией. Последнее снижение ставок по депозитам привело к тому, что люди стали задумываться, что делать с деньгами в условиях, когда депозит уже не даёт возможности для накопления средств.
Михаил Попов, эксперт по личным финансам

Кредитные организации воспринимаются населением скорее как некие государственные институты. Во-первых, потому что банковский сектор регулируется государством, во-вторых, из-за немалого числа банков с государственным участием. Тот негатив, который скопился у людей в отношении нашего государства, отчасти достался и банкам.

Во всём мире люди не слишком высоко оценивают деятельность кредитных организаций. В какой-то момент российские банки в глазах населения выглядели заметно лучше, чем европейские банки в глазах жителей ЕС, замечает эксперт. Впрочем, те времена давно прошли.

С надеждой на государство

В идеале население должно нести деньги в банки, считает Михаил Попов. Тогда экономика наполняется деньгами: от банков средства идут малому и среднему бизнесу, который выступает двигателем экономики многих государств. Но только не в России, сетует Ян Марчинский. По его словам, во всех капиталистически развитых странах именно малый и средний бизнес является основой экономики. В России возможностей для нормального существования у него пока нет. В этом плане государство бездействует, хотя именно в стимулировании экономического роста и заключается задача государства.

«Экономика истощается, отсюда возникает падение покупательской способности, падает производство. Если государство не предпримет серьёзных усилий для оживления экономики, поддерживая не только ипотечный сектор, но и другие секторы — малый и средний бизнес, — нас ждут сложные времена. Это нужно чётко понимать. И рубль продолжит дешеветь, и покупательская способность будет дальше снижаться», — говорит эксперт.

Михаил Попов во всём этом видит ещё один негативный момент. Отток средств клиентов с депозитов и счетов грозит возможными проблемами не только банкам и экономике в целом, но и самим гражданам.

«Куда перейдут деньги, снятые с банковских счетов? Вряд ли на российский фондовый рынок. Он стагнирует, и по большому счёту без инсайда там не заработать. А ставка по депозитам настолько низка, что предлагаемый доход в 10-15-20% сторонними финансовыми организациями для населения может выглядеть привлекательно и неопасно. Это может привести к новой волне мошенничества в финансовой сфере», — рассуждает специалист.

Вполне возможно, Россию ждёт новый рассвет финансовых пирамид, резюмирует экономист.
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Личный счет , Компании , Статьи , Михаил Попов , ЕС , Роспотребнадзор , Центральный банк России
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