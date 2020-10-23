Любимые продукты россиян подорожают к Новому году

Эксперты рассказали "Вечерней Москве", какие продовольственные товары вырастут в цене в ближайшее время.

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Так, по мнению директора профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова , увеличится цена на макароны, потому что в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы.

Эксперт также рассказал о росте цен на культуры, идущие на корм скоту: пшеницу пятого класса, ячмень и фуражную кукурузу. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию мяса и молока из-за роста себестоимости производства.

"Конверсию корма в килограмм мяса или в литр молока никто не отменял", - пояснил специалист.

Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько прогнозирует повышение цен на рыбу и рыбные продукты. По его мнению, российским производителям проще продавать рыбу за границу "с корабля", минуя складские и логистические проблемы.

"Процентов 80 улова с Дальнего Востока отправляют в Азию — креветки, рыбу, причем высокого качества", - рассказал он.