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Названы продукты, которые подорожают к Новому году

РИА Новости
1 час назад
Эксперты рассказали "Вечерней Москве", какие продовольственные товары вырастут в цене в ближайшее время.
Любимые продукты россиян подорожают к Новому году
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, по мнению директора профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, увеличится цена на макароны, потому что в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы.
Эксперт также рассказал о росте цен на культуры, идущие на корм скоту: пшеницу пятого класса, ячмень и фуражную кукурузу. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию мяса и молока из-за роста себестоимости производства.
"Конверсию корма в килограмм мяса или в литр молока никто не отменял", - пояснил специалист.
Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько прогнозирует повышение цен на рыбу и рыбные продукты. По его мнению, российским производителям проще продавать рыбу за границу "с корабля", минуя складские и логистические проблемы.
"Процентов 80 улова с Дальнего Востока отправляют в Азию — креветки, рыбу, причем высокого качества", - рассказал он.
Рудько убежден, что повышения цен можно было бы избежать, если бы правительство ограничило экспорт данной продукции за границу. Это позволило бы насытить российский рынок.
Личный счет,Дмитрий Востриков,Вечерняя Москва,
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