Названы регионы с самой высокой безработицей

Уровень безработицы в российских регионах по итогам июня-августа 2020 года составил 6,3%, что на 1,9 пункта выше, чем годом ранее, при этом самым высоким он оказался в Ингушетии, Туве и Чечне, свидетельствует исследование РИА Новости.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние практически на все секторы экономики и социальной сферы. Одной из наиболее пострадавших стала сфера занятости.

По итогам июня-августа, согласно данным Росстата, численность безработных по методологии МОТ составила 4,71 миллиона человек, что соответствует уровню безработицы 6,3%. Это на 1,9 процентного пункта выше показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом число официально зарегистрированных безработных выросло более существенно. В августе 2020 года их численность увеличилась в 5,1 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 3,6 миллиона человек (4,8% от численности рабочей силы).

Как полагают эксперты, более существенный рост уровня зарегистрированной безработицы может быть связан с уменьшением числа вакансий на рынке и увеличением социальной защищенности человека в статусе зарегистрированного безработного. В качестве поддержки населения правительство РФ изменило условия регистрации в качестве безработного на биржах труда — стать зарегистрированным безработным стало значительно проще, также выросло и пособие по безработице.

В августе из 4,8 миллиона безработных (по методологии МОТ) в возрасте от 15 лет и старше 21,8% составляет молодежь в возрасте до 25 лет, то есть более 1 миллиона молодых людей не могут найти работу (годом ранее в этой категории было чуть меньше 800 тысяч человек). Выросло и количество безработных в возрасте старше 50 лет — по итогам августа 2020 года их доля в общей структуре составляет 15,9%, или чуть более 760 тысяч человек (менее 600 тысяч было в августе 2019 года). Средний возраст безработного составляет 35,6 года.

ПОЛГОДА НА ПОИСК РАБОТЫ

На поиск работы в среднем в июне-августе 2020 года уходило 5,9 месяца, при этом к августу 18,5% безработных искали работу 12 месяцев и более. Сельским жителям найти работу сложнее, чем городским — 27,1% сельских безработных находились в состоянии застойной безработицы, городских — 14,7%.

В сентябре рост безработицы продолжился. По итогам месяца количество официально зарегистрированных безработных выросло в 5,5 раза по сравнению с сентябрем 2019 года и достигло 3,7 миллиона человек (4,9% от численности всей рабочей силы).

Для оценки ситуации в региональном разрезе РИА Новости подготовило рейтинг субъектов РФ по уровню безработицы на основе данных Росстата . Уровень безработицы (по стандартам МОТ) варьируется от 2,5% в Ямало-Ненецком автономном округе до 30,7% в Ингушетии. В 40 регионах он ниже, чем в среднем по России.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидирующей пятерке рейтинга произошли некоторые изменения по сравнению с прошлым годом. По итогам июня-августа 2020 года самый низкий уровень безработицы наблюдается в ЯНАО (2,5%), следом за ним Москва (2,7%), ХМАО (3,2%), Петербург (3,6%) и Камчатка (3,6%).

По сравнению с прошлым годом выросло количество регионов, в которых уровень безработицы равен или выше 10%. Если год назад таких регионов было шесть, то по итогам лета 2020 года их стало 13.

Наиболее сложная ситуация — в Ингушетии, где уровень безработицы составил 30,7%, Туве (22,3%), Чечне (21,7%), Северной Осетии (16,3%), Дагестане (16,1%), в Кабардино-Балкарии (15,4%).

Как отмечают эксперты, в этих регионах ситуация на рынке труда никогда не была простой, но если в предыдущие периоды можно было наблюдать и положительную динамику в решении проблемы трудоустройства, то сейчас кризисные явления существенно осложнили ситуацию.

По итогам июня-августа 2020 года в 82 регионах уровень безработицы вырос, в двух — не изменился, в одном — на Чукотке — снизился на 0,1 процентного пункта. Самый существенный рост наблюдается в Туве (+11,6 п.п.).