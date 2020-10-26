Пенсионный возраст в России повысили, собираемость налогов и обязательных сборов — тоже. Казалось бы, денег на неуклонно стареющую страну должно хватить сполна. Но не тут-то было. Будущий год, как ожидается, создаст рекордную «дыру» в Пенсионном фонде . Откуда она взялась? Что за провалы в пенсионной политике, и кто в них виноват? Нужен ли вообще Пенсионный фонд, или система может спокойно обойтись и без него?

Не досчитались

Скандал с «дырами» в Пенсионном фонде вспыхивает не впервые. В 2015 году дефицит бюджета ПФР составлял 543,7 млрд рублей. Тогда власти забили тревогу, и с каждым годом пытались уменьшить этот провал. Самым «тучным» годом для Пенсионного фонда стал 2019-й: в ПФР даже образовался профицит бюджета в сумме 153,9 млрд рублей. Кстати, годом ранее тогдашний глава фонда Антон Дроздов заявил журналистам, что разговоры о каких-то «дырах» неправильные, поскольку казна Пенсионного фонда России полностью обеспечена.

«У нас устойчивость только повышается, особенно в связи с изменением числа предполагаемых работников и пенсионеров», — хвастался Дроздов.

И, как это часто бывает в российской экономике, что называется, сглазил. Уже в 2021 году прогнозируется рекордная за последние пять лет «дыра» в казне Пенсионного фонда. Дефицит, по прогнозам, достигнет 295 миллиардов рублей. Его планируют покрывать за счет собственных накоплений в предыдущие периоды. Эта «кубышка» хранится сейчас на счетах Росказначейства. Полностью залатать «дыру» власти планируют лишь через три года. В 2023 году даже ожидают профицита на уровне 52,5 млрд рублей.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин напомнил простую истину: чем человек беднее, тем больше с него требует государство.

«До 70% населения страны, по данным российских страховщиков, получает ниже 25 тысяч рублей в месяц. А реальный прожиточный минимум выше официального и составляет 22-23 тысячи рублей», — поясняет Делягин.

То есть работодатели делают отчисления в ПФР из фонда оплаты труда своих компаний, и для работников эти траты незаметны. Чтобы сократить свои издержки бизнес, предпочитает уходить в «тень»: сотрудник получает часть зарплаты в конверте, а Пенсионный фонд недополучает с этой суммы отчисления. По словам руководителя Центра экономических исследований Института нового общества Василия Колташова, причина кроется в нескончаемых пенсионных реформах, которые перманентно длятся с 2002 года.

«Вы видите неизменность пенсионной реформы, и немалых денег стоит играть в эту игру с заведомо неприятным результатом. Вот и уходят в «тень», — отмечает эксперт. — Как этого избежать? Сделать систему, чтобы каждый накопил сам. Но это невозможно, потому что тот, кто может реально копить, делает это и без пенсий, с помощью депозитов в банке, ценных бумаг и недвижимости».

Эксперты отмечают определенный недостаток информации, связанный с Пенсионным фондом. Доцент кафедры политологии и политического управления Школы политических исследований Института общественных наук РАНХиГС Михаил Мизулин говорит, что до конца устройства системы могут не знать даже те, кто работает внутри нее. Поэтому «нужна тотальная верификация, но это очень затратно». По словам политолога, «черные дыры» были и раньше, но с 2001 года многие из них «перекрыли». Однако тема бюджета пенсионного фонда остается «такой же закрытой, как бюджет экономики во времена СССР».

Скандальный ПФР

А вот в части скандалов ПФР преуспел, как и многие другие госструктуры, оперирующие огромными денежными потоками. Вспоминаются претензии к экс-главе фонда Антону Дроздову, связанные с якобы приобретенной его семьей квартирой. Тогда общественники называли и сумму этой недвижимости — 240 млн рублей, что по заявлению пресс-службы фонда, было фейком. То есть квартиры не то чтобы не было, ее стоимость была в реальности меньше.

В августе 2020-го разгорелся другой скандал — после проверки Счетной палаты , которая выявила ошибки в системе персонифицированного учета ПФР. Это, по данным аудиторов, привело к тому, что граждане недополучили пенсии. В качестве основной причины аналитики Счетной палаты называли открытие двух и более счетов на одного получателя пенсии, а еще присвоение нескольким гражданам одного СНИЛС. Пострадали от таких ошибок, например, замужние женщины. Аудиторы обнаружили, что Пенсионный фонд не указывал данные о смене фамилий на лицевых счетах, что приводило к неправильной регистрации данных и созданию двойных лицевых счетов. В результате исправленных ошибок пенсионерам доплатили еще 2,2 млн рублей.

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков говорит, что, даже несмотря на все скандалы в Пенсионном фонде и около него, по факту выплата пенсий россиянам не страдает.

«Система выстроена так, чтобы выплачивать текущие пенсии. И опасения, что кому-то в будущем «не достанется», больше похожи на спекуляции. Мало кто может сказать, что есть задержки по выплате этих социальных трансфертов», — заметил эксперт.

Может, ну его, этот фонд?

Способов избежать экстренного латания «дыр» Пенсионного фонда на самом деле много. Некоторые эксперты предлагают и вовсе от него отказаться. Впрочем, экономист Василий Колташов считает, что это не произойдет. Он напомнил о пробных расширениях полномочий Пенсионного фонда через соцвыплаты в период пандемии коронавируса.

Колташов не исключает, что для «латания дыр» может быть использована какая-то госкорпорация, из доходов которой будет финансироваться еще и Пенсионный фонд.

Более того, Колташов предлагает закрепить идеологическую составляющую пенсионной системы. Речь идет о солидарности поколений, когда пенсии выплачиваются работающими гражданами.

«Например, это можно сделать, предоставив гражданство жителям бывших республик или уменьшая пенсионные отчисления. Мы постепенно возвращаемся к системе солидарности поколений, но надо создать устойчивую систему, отыграв к формуле при Бисмарке», — полагает эксперт.

А вот от негосударственных пенсионных фондов толку мало, считает Василий Колташов.

«Они являются, по сути, лишними. Государственная пенсия должна давать средний уровень доходов человеку, который работает по найму. Если у вас большие доходы, вы можете иметь дивиденды. Покупка недвижимости, вложение в бизнес, положение денег на депозит… Инвестиции в то, что можно потрогать, более эффективны. Тем более когда мы пережили шесть девальваций за двенадцать лет», — рассказал Василий Колташов.

Экономист Максим Чирков полагает, что пенсионную систему «можно сделать более справедливой».

«То, что есть сейчас — наследие советского прошлого. Но в этой системе происходит медленная трансформация в сторону рынка, более адресной помощи тем, кто больше в этом нуждается», — заметил эксперт.

По мнению экономиста Михаила Делягина, нужно заменить регрессивную шкалу налогообложения прогрессивной.