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Будут ли новые «детские» выплаты, пояснил советник Путина 

Deita.ru 1 час назад
Россиянам назвали условия новых выплат
Фото: ТАСС
Власти приступят к новому циклу прямой финансовой поддержки граждан только в том случае, если уже имеющиеся виды поддержки полностью себя исчерпают.
Об этом заявил помощник президента России, бывший министр экономического развития Максим Орешкин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на телеканал "Россия".
По словам чиновника, российское руководство пока не планирует переходить к стратегии, так называемых, "вертолётных денег", которая осуществляется во многих развитых странах.
Как отметил Орешкин, России пока такой подход не нужен. К нему стоит прибегать только в самых безвыходных и крайних обстоятельствах: сначала нужно пройти через стандартные стимулирующие экономические меры.
Кроме этого, Орешкин также рассказал о том, что весной этого года президент России Владимир Путин принял решение по введению новых дополнительных выплат, несмотря на то, что многие из его окружения были против.
Таким образом, из слов чиновника можно сделать вывод, что в ближайшее время российским семьям с детьми не стоит ждать повторения выплат, которые осуществлялись государством в июне и июле этого года.
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Комментарии 2
Личный счет , Максим Орешкин , Владимир Путин , РИА "Дейта"
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