Нужно ли возвращать ошибочно начисленные пособия

Гражданин не обязан предпринимать действия по возврату пособий, по ошибке начисленных ему в слишком крупной сумме. Об этом рассказала член правления Международной конфедерации обществ потребителей Диана Сорк

Как указала Сорк, если человек не нарушил закон для получения дополнительных выплат — не предоставлял недостоверную информацию, не скрывал о себе сведения и так далее — вменить ему что-либо нельзя.

Начисление пособия в излишнем объеме нельзя квалифицировать как неосновательное обогащение — к такому выводу пришли члены Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.

Ответственность за ошибочное начисление пособий должна быть возложена на государственных служащих, допустивших ошибку, рассказала специалист в интервью газете « АиФ ».