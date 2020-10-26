Россиян хотят избавить от комиссии за коммуналку

Ресурсоснабжающие организации могут начать нести бремя уплаты банковских комиссий за оплату коммуналки вместо рядовых граждан, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

По информации издания, именно такой вариант решения давней проблемы был найден чиновниками в новой редакции законопроекта об отмене банковских комиссий россиян за оплату ЖКУ.

При этом, отмечается, что размер платежей будет ограничивать правительство. Сейчас её величину задают сами банки. Кроме этого, также стало известно, что, как и в предыдущей версии готовящегося документа, авторы законопроекта хотят освободить от уплаты комиссий все категории российских граждан.

В свою очередь банк сможет получить компенсацию и поделиться этими средствами с банком-