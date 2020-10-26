Тысячи россиян получат надбавку к пенсии

В следующем году тысячи жителей России смогут получить надбавку к пенсии в размере 5600 рублей. Об этом пишет PRIMPRESS.

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В частности, надбавка ждет пожилых жителей Мурманской области в связи с тем, что в регионе был пересмотрен уровень прожиточного минимума.

Однако на прибавку смогут рассчитывать только те жители региона, чья пенсия не дотягивает до 15 873 рубля – размера нового прожиточного минимума.

В пресс-службе парламента области пояснили, что следующем году доплату к пенсии смогут получить более 19 тысяч пенсионеров. Средний размер прибавки составит 5600 рублей. Деньги на выплаты будут выделены как из федерального, так и из регионального бюджета.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Пенсионном фонде России напомнили, что россиянам, достигшим 80-летнего возраста, полагается доплата к пенсии в 5686 рублей 25 копеек ежемесячно. Надбавка будет начисляться россиянам автоматически, подавать заявление на нее не требуется.