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Продукты к Новому году подорожают до 40% 

Прайм и ещё 4 2 часа назад
Россиян ждет подорожание продуктов к Новому году
Фото: РИА Новости
Для россиян подготовка новогоднего стола может обойтись на 40% дороже, пишет "МК".
До Нового года, который является самым популярным в России праздником, осталось два месяца. По мнению опрошенных изданием экспертов, цены на продукты за этот период вырастут еще сильней, чем наблюдается сейчас.
В особой зоне риска удорожания: красная икра, рыба, хлеб, алкогольные напитки.
Аналитики отмечают, что стоимость новогодних угощений в конце 2020 года может быть выше прошлогоднего уровня на 20-25%.

"Устав от череды неприятных сюрпризов 2020-го люди с большей надеждой станут следовать примете: "как встретишь Новый год, так его и проведёшь" и, вероятнее всего, пойдут за новыми кредитам, лишь бы поговорка сработала", — пишет издание.

Почему продукты продолжают дорожать, хотя покупательская активность в России только падает? Издание видит несколько причин, по которым к Новому году продукты и спиртное уже традиционно дорожают. Это, во-первых, сезонный фактор: становится меньше продуктов нового урожая и растет доля импорта. Импорт, в свою очередь, покупается за валюту, а сейчас курс рубля снижается.
Второй фактор — это стоимость биржевых товаров (зерна, сахара, кофе). Третий фактор — урожайность. Оказывает давление на цены и политика ретейлеров, которые перед Новым годом повышают цены.
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