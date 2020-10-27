Как действовать, если с вашей карты украли деньги

"При этом банк обязан уведомлять клиента обо всех операциях по счету через СМС или как минимум push-уведомления. Отказ банка от возврата средств нужно запросить в письменном виде с обоснованием. Если банк не выполнит этого или обоснование будет неубедительным, этих документов хватит для обращения в суд. Как правило, суды в подобных делах встают на сторону истца, то есть клиента", — заключил Кричевский.