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Эксперт рассказал, как действовать, если с вашей карты украли деньги 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Как действовать, если с вашей карты украли деньги
Фото: РИА Новости
Если денежные средства были украдены с банковской карты или вашего счета, необходимо позвонить в банк или через приложение сообщить об операции, которую клиент не проводил, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

"Оптимальным вариантом будет заблокировать карту и оформить перевыпуск. Далее нужно составить заявление на возврат средств, которое, в большинстве случаев, рассматривается 30 дней. Вместе с блокировкой карты необходимо написать заявление в полицию о мошеннических действиях", — рекомендует эксперт.

Банк будет обязан вернуть средства, если клиент сообщил о краже не более чем через сутки после факта и не нарушал правил безопасности хранения карты — не сообщал никому ПИН или CVC-коды, не хранил ПИН вместе с картой, добавляет он.

"При этом банк обязан уведомлять клиента обо всех операциях по счету через СМС или как минимум push-уведомления. Отказ банка от возврата средств нужно запросить в письменном виде с обоснованием. Если банк не выполнит этого или обоснование будет неубедительным, этих документов хватит для обращения в суд. Как правило, суды в подобных делах встают на сторону истца, то есть клиента", — заключил Кричевский.

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