Названа главная жертва коронакризиса в России

Второй наиболее пострадавшей от кризиса частью населения России стали неработающие пенсионеры. Среди них только еду и одежду смогли себе позволить только 62,4 процента. Годом ранее цифра была меньше — 58,8 процента.

Лучше в кризис начали жить многодетные семьи. Причиной стало усиление мер государственной поддержки таких семей на фоне кризиса. Так, количество таких семей, заявивших о трудностях при покупке товаров длительного пользования (товарах сверх еды и одежды), сократилась в годовом выражении на десятую часть, до 50,5 процента.

В целом по России ситуация с благосостоянием домашних хозяйств за год улучшилась. Доля беднейших семей, у которых не хватает денег даже на еду, снизилась в два раза с 0,7 до 0,3 процента. Количество семей со средним достатком, кто без затруднений приобретает товары длительного пользования, но не может позволить себе купить автомобиль, квартиру или дачу, выросла на 0,7 процентного пункта, до 33,4 процента. Доля обеспеченных семей, которые могут ни в чем себе не отказывать, увеличилась на 0,1 процентного пункта, до 2,8 процента.