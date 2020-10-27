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Названа зарплата учителей и врачей в Москве

Павел Тиунов
2 часа назад
В 2020 году учителя и врачи в Москве зарабатывают с несколько раз больше денег, чем десять лет назад, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов. Выяснилось, что за прошедший период из городского бюджета стали тратить больше средств на эти цели, сообщает «Интерфакс».
Названа зарплата учителей и врачей в Москве
Фото: РамблерРамблер
Ефимов подчеркнул, что сегодня средняя зарплата учителя в Москве составляет почти 117 тысяч рублей, врач получает более 150 тысяч рублей, средний медперсонал – около 90 тысяч рублей. Соответственно, отметил заместитель градоначальника, выплаты учителям за последние 10 лет были увеличены в 3 раза, врачам – в 2,7 раза.
Поясняя слова коллеги, руководитель столичного департамента экономической политики Кирилл Пуртов заявил, что высоких показателей удалось добиться в результате роста расходов городского бюджета на эти цели. Он подчеркнул, что таким образом демонстрируется, насколько «важны эти профессии для города».
В 2019 году, как собщал «Рамблер», СМИ опубликовали рейтинг городов России с самими большими зарплатами. Первое место в нем заняла Москва со средней зарплатой в 97 тысяч рублей. На втором месте оказался Южно-Сахалинск с зарплатой 90,6 тысячи рублей. На третьем - Салехард с показателем средней зарплаты в 88 тысяч рублей.
В 2020 году была озвучена средняя зарплата по России.
Оказалось, что среднестатистический работник зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц. Для жителей, кто получает зарплату в пределах МРОТ, в РФ могут ввести социальный налоговый вычета. Инициатива описана в генсоглашении между российскими профсоюзами и правительством РФ, которое уже поступило на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию.
Экономист Александр Сафонов пояснил, что сегодня россиянин, получающий зарплату на уровне МРОТ, обязан еще уплатить подоходный налог. В результате человек получает на руки сумму ниже прожиточного минимума. Сафонов подчеркнул, что в российскую практику налогообложения планируется ввести метод защиты низких доходов, который действует во многих развитых странах. В частности, речь идет о социальном налоговом вычете в размере прожиточного минимума трудоспособного населения.
Личный счет,Владимир Ефимов,Александр Сафонов,Правительство РФ,Интерфакс,
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