Названа зарплата учителей и врачей в Москве

В 2020 году учителя и врачи в Москве зарабатывают с несколько раз больше денег, чем десять лет назад, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов . Выяснилось, что за прошедший период из городского бюджета стали тратить больше средств на эти цели, сообщает «Интерфакс».

Фото: Рамблер Рамблер

Ефимов подчеркнул, что сегодня средняя зарплата учителя в Москве составляет почти 117 тысяч рублей, врач получает более 150 тысяч рублей, средний медперсонал – около 90 тысяч рублей. Соответственно, отметил заместитель градоначальника, выплаты учителям за последние 10 лет были увеличены в 3 раза, врачам – в 2,7 раза.

Поясняя слова коллеги, руководитель столичного департамента экономической политики Кирилл Пуртов заявил, что высоких показателей удалось добиться в результате роста расходов городского бюджета на эти цели. Он подчеркнул, что таким образом демонстрируется, насколько «важны эти профессии для города».

В 2019 году, как собщал «Рамблер», СМИ опубликовали рейтинг городов России с самими большими зарплатами. Первое место в нем заняла Москва со средней зарплатой в 97 тысяч рублей. На втором месте оказался Южно-Сахалинск с зарплатой 90,6 тысячи рублей. На третьем - Салехард с показателем средней зарплаты в 88 тысяч рублей.

В 2020 году была озвучена средняя зарплата по России.

Оказалось, что среднестатистический работник зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц. Для жителей, кто получает зарплату в пределах МРОТ, в РФ могут ввести социальный налоговый вычета. Инициатива описана в генсоглашении между российскими профсоюзами и правительством РФ , которое уже поступило на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию.