Он напмонил, что мировым критерием бедности считаются ежедневные расходы чуть более доллара в день.

«Мы, естественно, эту проблему давно решили. Эту нищету, самую серьезную, давно уже преодолели», — сказал глава Счетной палаты.

При этом, по его оценкам, за время пандемии доля жителей Земли, проживающих за чертой крайней нищеты, выросла с 8,2% до 8,8%.