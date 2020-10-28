Проблема нищеты в мире обострилась на фоне пандемии COVID-19, однако для России она решена — в стране давно преодолели серьезную нищету. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия 24».
Он напмонил, что мировым критерием бедности считаются ежедневные расходы чуть более доллара в день.
«Мы, естественно, эту проблему давно решили. Эту нищету, самую серьезную, давно уже преодолели», — сказал глава Счетной палаты.
При этом, по его оценкам, за время пандемии доля жителей Земли, проживающих за чертой крайней нищеты, выросла с 8,2% до 8,8%.