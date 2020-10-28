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Кудрин заявил о победе России над нищетой 

BFM.RU и ещё 13 2 часа назад
Проблема нищеты в мире обострилась на фоне пандемии COVID-19, однако для России она решена — в стране давно преодолели серьезную нищету. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия 24».
Он напмонил, что мировым критерием бедности считаются ежедневные расходы чуть более доллара в день.

«Мы, естественно, эту проблему давно решили. Эту нищету, самую серьезную, давно уже преодолели», — сказал глава Счетной палаты.

При этом, по его оценкам, за время пандемии доля жителей Земли, проживающих за чертой крайней нищеты, выросла с 8,2% до 8,8%.
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Личный счет , Видео , Алексей Кудрин , Счетная палата
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