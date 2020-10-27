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Минтруд пообещал рост прожиточного минимума пенсионера 

Прайм 2 часа назад
Минтруд уточнил прожиточный минимум пенсионера
Фото: РИА Новости
Федеральный прожиточный минимум пенсионера за три года вырастет на 1 578 рублей, опасения о неувеличении прожиточного минимума пенсионера при новой модели расчета показателя безосновательны, сообщили РИА Новости в Минтруде.
Ретроспективные расчеты показывают, что среднедушевой медианный доход, от которого рассчитывается прожиточный минимум в новой модели, стабильно растет. В частности, сообщают в министерстве, за период с 2013 по 2019 годы медианный доход вырос на 38,5%. Это показывает, что "опасения относительно возможного неувеличения прожиточного минимума пенсионера при новой модели расчета безосновательны".

"Отметим, что в бюджете Пенсионного фонда заложен рост прожиточного минимума пенсионера на трехлетний период. Так, в 2020 году прожиточный минимум пенсионера составит 9 240 рублей, то в 2023 году — 10818 рублей. То есть, за 3 года федеральный прожиточный минимум увеличится на 1578 рублей", — говорится в сообщении.

Для субъектов федерации установлен пятилетний период для перехода на новую методику, добавили в министерстве.
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Комментарии 1
Личный счет , Минтруд , РИА Новости
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