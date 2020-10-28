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Телефонные мошенники перешли на систему автодозвона 

Аргументы Недели и ещё 1 1 час назад
Эксперты по кибербезопасности предупредили россиян о новой тактике телефонных мошенников, перешедших на автодозвон. Звонящий робот просто предупреждает о блокировке карты и просит перезвонить. Когда жертва перезванивает, то ей отвечают якобы сотрудники службы безопасности банка и далее начинается обычная схема мошенничества.
Опасные разговоры: как мошенники обчищают карточки
Таким образом, новый подход позволяет удешевить стоимость атаки и повысить ее конверсию. По такой схеме проводятся сотни звонков в день.
Также сообщается, что если раньше мошеннические «колл-центры» работали из тюрем, то теперь работают из квартир и даже обосновались за границей.
Ранее сообщалось, что сразу в нескольких городах России полиция задержала телефонных мошенников.
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