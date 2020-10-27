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Новогодний стол россиян может подорожать на 20-40% — прогноз 

РИА Новости Крым и ещё 1 27 минут назад
Новогодний стол россиян резко подорожает
Фото: РИА Новости
Специалисты прогнозируют рост цен на некоторые продукты к концу года на 20-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, могут подорожать красная икра, рыба, хлеб, макаронные изделия и алкоголь, пишет "Московский комсомолец".
О возможном росте цен макароны и продукты перерабатывающей промышленности заявил исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
В свою очередь основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько предупредил о повышении цен на рыбу и рыбные продукты, а в аналитическом агентстве "Рыбсеть" спрогнозировали подорожание красной икры на 40% к новогодним праздникам.
По оценкам исполнительного директора "Инвестиционно-аграрного фонда" Марины Строгой, стоимость праздничного стола в этом году может быть выше прошлогодней на 20-25%.

"Конечно, не хотелось бы предрекать, что это заставит россиян брать дополнительные кредиты, но такое вполне возможно, так как покупательская способность в РФ сократилась сильнее, чем на Украине или в Турции, а рост потребительских цен из-за пандемии — в три раза выше, чем в Европе", — отметила она.

По мнению Строгой, больше всего цены вырастут на деликатесы и алкоголь, поскольку первые покупаются в основном на внешних рынках за валюту, а на спиртное со следующего года будут повышаться акцизы.
Эксперты выделяют несколько основных причин повышения цен на продукты. Одна из них — фактор сезонности, а также ослабление курса рубля, наблюдаемое в последние месяцы. Кроме того, растет стоимость биржевых товаров (зерно, сахара, кофе), что отражается на ценниках в магазинах.
Также на цены влияет урожайность: если в России и других странах урожай по каким-то причинам сокращается, то и стоимость товаров может вырасти. В частности, в этом году ниже урожай зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, овса. В результате — заметный рост цен на сахар, муку, крупы, подсолнечное масло.
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Комментарии
Личный счет , Дмитрий Востриков , Московский комсомолец
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