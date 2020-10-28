Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.80
$
76.85
90.87
90.69
Прогноз
02.11 – 09.11
$
77.50
90.90
Индексы и котировки Brent
40.97
–0.29 Золото
1907.87
+0.06 РТС
1152.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.10
1.1781
+0.0035
13.10
1.1746
25.10
16.10
02.10

Россияне начали массово менять доллары на рубли 

News.ru 2 часа назад
Крупные российские банки зафиксировали в сентябре 2020 года резкий отток средств с долларовых вкладов граждан, которые предпочитают обменять валюту на рубли, вложить деньги в ипотеку или истратить на текущие нужды в условиях недостатка средств.
Как пишет «Коммерсант», в сентябре жители России обновили мартовский рекорд по выводу средств с валютных счетов, забрав оттуда более чем $1 млрд Парадокс ситуации состоит в том, что ликвидация валютных вкладов гражданами происходит в условия роста курса доллара к рублю.
Эксперты назвали основными причинами «грабительские» и практически отрицательные ставки банков по вкладам в валюте, введение более выгодных условий по ипотеке, а также необходимость граждан снять деньги для трат на повседневные нужды, так как текущие доходы либо снизились, либо вообще отсутствуют.
По оценке издания, больше всего валюты граждане забрали в Сбербанке — порядка $380 млн Затем следуют ВТБ ($275 млн), Альфа-банк ($90 млн) и Райффайзенбанк ($54 млн).
Отмечается, что в сложившейся ситуации чётко прослеживается вина самих банков. Так, по словам директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, в России резко падают ставки по размещению средств в долларах. Полтора года назад долларовый депозит имел ставку в 3% годовых, а теперь же ставки стремятся к нулю. В этой ситуации клиенты всё чаще хотят забрать деньги из банка, добавил он.
Как сообщал NEWS.ru, экономист и профессор Никита Кричевский ранее, напротив, посоветовал россиянам перевложиться в доллар, так как его курс на протяжении всего года растёт, а долгосрочных причин для укрепления рубля в настоящий момент нет.
News.ru: последние новости
Кудрин: в России преодолели нищету Кудрин: в России преодолели нищету Орешкин спрогнозировал укрепление курса рубля Орешкин спрогнозировал укрепление курса рубля Работающие россияне научились получать пособия по безработице Работающие россияне научились получать пособия по безработице
Комментарии 63
Личный счет , Видео , Никита Кричевский , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , Сбербанк России , Альфа-банк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долларовые сбережения россиян оказались под угрозой
Долларовые сбережения россиян оказались под угрозой
Сбережениям россиян в долларах грозит опасность
Сбережениям россиян в долларах грозит опасность
Греф спрогнозировал ипотечный провал
Греф спрогнозировал ипотечный провал
Закрытие магазинов: цены на продукты взлетят
Закрытие магазинов: цены на продукты взлетят
Видео
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
00:26
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение