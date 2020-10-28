Крупные российские банки зафиксировали в сентябре 2020 года резкий отток средств с долларовых вкладов граждан, которые предпочитают обменять валюту на рубли, вложить деньги в ипотеку или истратить на текущие нужды в условиях недостатка средств.

Как пишет «Коммерсант», в сентябре жители России обновили мартовский рекорд по выводу средств с валютных счетов, забрав оттуда более чем $1 млрд Парадокс ситуации состоит в том, что ликвидация валютных вкладов гражданами происходит в условия роста курса доллара к рублю.

Эксперты назвали основными причинами «грабительские» и практически отрицательные ставки банков по вкладам в валюте, введение более выгодных условий по ипотеке, а также необходимость граждан снять деньги для трат на повседневные нужды, так как текущие доходы либо снизились, либо вообще отсутствуют.

По оценке издания, больше всего валюты граждане забрали в Сбербанке — порядка $380 млн Затем следуют ВТБ ($275 млн), Альфа-банк ($90 млн) и Райффайзенбанк ($54 млн).

Отмечается, что в сложившейся ситуации чётко прослеживается вина самих банков. Так, по словам директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, в России резко падают ставки по размещению средств в долларах. Полтора года назад долларовый депозит имел ставку в 3% годовых, а теперь же ставки стремятся к нулю. В этой ситуации клиенты всё чаще хотят забрать деньги из банка, добавил он.