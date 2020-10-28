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"Ъ": отток валютных вкладов физлиц в сентябре достиг максимума с марта

Банки.руиещё 1
47 минут назад
Объем средств на валютных счетах физических лиц в сентябре 2020 года продолжил снижаться, падение в прошлом месяце достигло $1 млрд, что стало максимумом с марта. Об этом в среду сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы Банка России.
Объем розничных депозитов вырос на 1,6%, до 32,17 трлн рублей, но во многом за счет валютной переоценки, следует из отчетности банков на 1 октября, опубликованной на сайте регулятора. Несмотря на сентябрьский рост курса доллара почти на 7% (до 79,68 рубля), объем валютных вкладов сократился более чем на $1 млрд (или на 1,3%), до $86,7 млрд.
По подсчетам издания, лидерами по оттоку валютных вкладов в сентябре стали Сбербанк - $380 млн, ВТБ - $275 млн, Альфа-банк - $90 млн и Райффайзенбанк - $54 млн.
"Повысился интерес клиентов к накопительным счетам и инвестиционным инструментам, в связи с чем значительная часть средств с валютных вкладов после их завершения размещалась в инвестиционные продукты, а также на накопительные и текущие счета",- пояснили изданию в ВТБ.
Согласно подсчетам "Коммерсанта", граждане вывели с вкладов сроком от месяца до одного года около $400 млн, с вкладов свыше одного года - $780 млн, на счета сроком до 30 дней и до востребования поступило $7 млн.
Личный счет,Видео,Альфа-банк,Райффайзенбанк Австрия,Банк ВТБ,Сбербанк России,Центральный банк России,Газета "Коммерсантъ",
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