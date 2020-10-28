Объем розничных депозитов вырос на 1,6%, до 32,17 трлн рублей, но во многом за счет валютной переоценки, следует из отчетности банков на 1 октября, опубликованной на сайте регулятора. Несмотря на сентябрьский рост курса доллара почти на 7% (до 79,68 рубля), объем валютных вкладов сократился более чем на $1 млрд (или на 1,3%), до $86,7 млрд.