Россияне массово теряют деньги из-за авиабилетов

Ассоциации туроператоров России Российские туристы, которые самостоятельно приобрели авиабилеты на несуществующие регулярные рейсы зарубежных авиакомпаний, начали массово терять деньги. Об этом со ссылкой на экспертов отрасли пишет портал

Согласно оценкам туроператоров, на данный момент в стране насчитывается несколько тысяч пострадавших путешественников — особенно остра ситуация с рейсами в Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.

«Рейсы эти "виртуальные": они существуют в расписании авиакомпаний, но на самом деле не выполняются, и непонятно, будут ли выполняться вообще. При этом билеты на эти рейсы присутствуют в популярных билетных поисковиках», — пояснил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

В одной из компаний, занимающихся агентской деятельностью по продаже авиабилетов, порталу подтвердили, что большинство таких клиентов никуда не летит и теряет запланированный отпуск, а их деньги надолго «замораживаются».

Отмечается, что в настоящее время билеты на подобные несуществующие перелеты также представлены отдельными российскими авиакомпаниями. По мнению туристических агентств, ситуация требует разъяснений со стороны Росавиации