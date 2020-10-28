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Россияне начали массово терять деньги из-за билетов на самолет 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне массово теряют деньги из-за авиабилетов
Фото: ТАСС
Российские туристы, которые самостоятельно приобрели авиабилеты на несуществующие регулярные рейсы зарубежных авиакомпаний, начали массово терять деньги. Об этом со ссылкой на экспертов отрасли пишет порталАссоциации туроператоров России.
Согласно оценкам туроператоров, на данный момент в стране насчитывается несколько тысяч пострадавших путешественников — особенно остра ситуация с рейсами в Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.

«Рейсы эти "виртуальные": они существуют в расписании авиакомпаний, но на самом деле не выполняются, и непонятно, будут ли выполняться вообще. При этом билеты на эти рейсы присутствуют в популярных билетных поисковиках», — пояснил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

В одной из компаний, занимающихся агентской деятельностью по продаже авиабилетов, порталу подтвердили, что большинство таких клиентов никуда не летит и теряет запланированный отпуск, а их деньги надолго «замораживаются».
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Отмечается, что в настоящее время билеты на подобные несуществующие перелеты также представлены отдельными российскими авиакомпаниями. По мнению туристических агентств, ситуация требует разъяснений со стороны Росавиации.
27 октября сообщалось, что эксперты выявили взаимосвязь у российских туристов между объемом затрат на авиабилеты и моделью iPhone, которой они пользуются. Так, за минувший год заказы на крупные суммы через приложение размещали обладатели iPhone 11 Pro Max — известно, что они тратили 11 778 рублей на авиабилет.
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Комментарии 3
Личный счет , Артур Мурадян , Ассоциация туроператоров России , Росавиация
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