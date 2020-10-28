Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» заявил НСН, что работающие пенсионеры имеют право на индексацию пенсий, потому что работодатель платит за их налоги и отчисления.

Возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив«, потому что работающие получают зарплату и пенсию, заявил министр финансов Антон Силуанов . По его мнению, «более справедливо« - помогать неработающим пенсионерам,

Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков в интервью НСН назвал главу финансового ведомства бухгалтером, который перекладывает деньги из кармана в карман.

«Позиция нашей партии такова: индексировать пенсию надо. Работающие помогают наполнять казну, потому что работодатель платит за них налоги и соответствующие отчисления. Министр Силуанов же рассматривает ситуацию с позиции бухгалтера: где-то денег не хватает, оттуда взял – сюда дал. Но в данном случае это не деньги Силуанова. Это деньги работающих пенсионеров. Отдайте им деньги, потому что они их заработали и внесли в копилку Пенсионного фонда», - напомнил собеседник НСН.

«Философия такая: не надо помогать работающим пенсионерам, они работают и помогают сами себе. А у нас в стране каждый десятый пенсионер работает», - отметил Широков.

На заседании Госдумы Антон Силуанов, обосновывая свою позицию, заявил, что пенсия — это компенсация утраченного заработка. Если пенсионер работает, он не теряет свой доход.

«Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию», — добавил Силуанов.

По его словам, зарплата в прошлые годы и по прогнозу в среднем растет выше уровня инфляции. Но Андрей Широков уточнил, что в среднем дополнительный заработок работающего пенсионера колеблется в пределах 5-15 тысяч рублей.

«Тенденция наблюдается такая, что всё больше пенсионеров продолжают работать. Но в эпоху пандемии работодатель стремится освободиться от тех, кто не несет ему прибыль. И нужно четко понимать, что работающие пенсионеры продолжают работать по двум причинам: материальная и психологическая. Люди ощущают себя частью коллектива, они не уходят в одиночество. Есть пенсионеры, которые живут только на пенсию, есть те, кому помогают дети, а есть те, кто получает пенсию и продолжают работать. И почему мы им не выплачиваем то, что они заработали?» - задал логичный вопрос член президиума центрального совета «Партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков.