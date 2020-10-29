Катастрофический обвал: что ждет доходы россиян

Ситуация с падением доходов россиян близка к катастрофической, считает известный российский экономист Михаил Хазин , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на НСН. По мнению эксперта, люди стремительно теряют работу, а те, кто всё ещё продолжает трудиться, начинают получать за тот же объём сделанного меньше денег.

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На другом конце падения доходов россиян оказывается девальвация национальной валюты, которая, в свою очередь, приводит к потере зарабатываемых гражданами денег их покупательной способности: всё меньше товаров и услуг остаются доступны за ту же зарплату. Такая ситуация складывается на самом низком уровне потребления, а вот на уровне повыше тоже назревает такая же катастрофа, только уже гораздо больших масштабов. Речь про ипотечное кредитование, которое вот уже полгода является в России льготным.

Несмотря на повышение доступа россиян к дешёвым кредитам, как считает Хазин, вся эта система в конечном итоге может привести к катастрофическому обвалу на рынке недвижимости. Как отмечает эксперт, правительство вводило программу льготной ипотеки в надежде на то, что через несколько месяцев в стране начнётся экономический рост, который позволит людям начать зарабатывать больше денег, чтобы обслуживать взятые на себя финансовые обязательства. Но уже сейчас стало ясно, что ожидания чиновником не подтвердились в России экономического роста как не было тогда, так нет и сейчас и ещё долгое время не будет.