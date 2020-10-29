Названы валюты для хранения денег 

«Такой разноплановый портфель из вкладов и ОФЗ в большей доле и акций, золота в меньшей доле имеет довольно высокие шансы оказаться выигрышней, чем просто скучный выбор "доллар или рубль", и по статистике последних лет он обычно заметно обгонял инфляцию», — отметил он.