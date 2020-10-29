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Названы валюты для хранения денег 

Артём Кульша 36 минут назад
Названы валюты для хранения денег
Фото: РИА Новости
Деньги следует хранить в рублях, долларах и евро. Об этом шеф-аналитик компании «Телетрейд» Петр Пушкарев заявил «Свободной прессе».
Он посоветовал хранить часть денег в рублях, например, на вкладе (доход будет очень небольшим) или купив облигации федерального займа (доход будет выше — более 5% годовых), часть в евро и часть в долларах (проценты будут близки к нулю).

«Единственный, по сути, приносящий доход долларовый инструмент — это портфель из акций Уолл-Стрит», — отметил аналитик.

Он рассказал, что эти акции обеспечивают дивидендный доход 2,3% годовых в твердой валюте, а также позволяют неплохо заработать на колебаниях цен. В пример он привел акции компании «Макдональдс», которые в начале пандемии корнавирусной инфекции COVID-19 стоили 216 долларов, в марте — 125 долларов, а сейчас — почти 215 долларов. Пушкарев назвал единственным недостатком портфеля из акций Уолл-Стрит отсутствие гарантий государства.

«Такой разноплановый портфель из вкладов и ОФЗ в большей доле и акций, золота в меньшей доле имеет довольно высокие шансы оказаться выигрышней, чем просто скучный выбор "доллар или рубль", и по статистике последних лет он обычно заметно обгонял инфляцию», — отметил он.

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Личный счет , Рынки , McDonald's
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