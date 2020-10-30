Минпромторг заявил об отсутствии дефицита продуктов

Виктор Евтухов. Запасы продуктов и товаров первой необходимости в России достаточны, никаких предпосылок для их дефицита нет — кроме того, нет и покупательского ажиотажа, подобного тому, который наблюдался в начале пандемии коронавируса весной, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ

По данным совместного исследования сервиса объявлений "Юла" и агентства ResearchMe, которое имеется в распоряжении РИА Новости, 21% россиян сообщили, что закупают товары первой необходимости впрок на случай введения режима самоизоляции, а 12% респондентов сказали, что закупаются и другими товарами разных категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.

Исследование проводилось методом количественного онлайн-опроса среди 1 611 пользователей рунета старше 18 лет. Евтухов указал, что данные исследования недостаточно репрезентативны и не отражают реальную ситуацию.

"А она — с точностью до наоборот по отношению к тому, о чем вы говорите. Запасы продуктов питания и товаров первой необходимости достаточны и никаких предпосылок для дефицита товаров нет", — подчеркнул он.