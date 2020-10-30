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Россияне массово скупают лекарства в аптеках 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Россияне массово скупают лекарства
Фото: РИА Новости
Согласно статистике, продажи лекарств в аптеках России растут, а реализация препаратов падает третий год подряд. В текущем году этот показатель упал на 1,7%. Однако прибыль аптек составила 819,7 миллиона рублей, это на 10,9% больше, чем в прошлом году, передает телеканал 360.
В этом году вырос спрос на дорогостоящие препараты, стоимостью выше 500 рублей. Упал спрос на лекарства, стоимость которых составляет 150-500 рублей, сообщают «Невские новости».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит регионам 11 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Отмечается, что из общего объема средств 1 миллиард выделен на поддержку региональных лабораторий, занимающихся тестированием.
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Личный счет , Михаил Мишустин , Телеканал "360° Подмосковье"
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