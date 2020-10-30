Россияне массово скупают лекарства

Согласно статистике, продажи лекарств в аптеках России растут, а реализация препаратов падает третий год подряд. В текущем году этот показатель упал на 1,7%. Однако прибыль аптек составила 819,7 миллиона рублей, это на 10,9% больше, чем в прошлом году, передает телеканал 360.

В этом году вырос спрос на дорогостоящие препараты, стоимостью выше 500 рублей. Упал спрос на лекарства, стоимость которых составляет 150-500 рублей, сообщают «Невские новости».