Россиян предупредили об опасности банковских карт 

Эксперты рассказали, какие опасности таят в себе банковские карты и как финансовое разгильдяйство может привести к огромным долгам. Об этом сообщает «Прайм»

По словам ведущего аналитика QBF Олега Богданова, денег можно неожиданно лишиться даже при использовании дебетовых продуктов. Пользователь иногда забывает, что у него есть карта, за обслуживание которой списывается комиссия. Кроме того, банк может предоставить овердрафт по дебетовой карте. После этого легко запутаться, где кредитные, а где собственные средства.

Эксперты считают, что нужна отдельная дебетовая карта для онлайн платежей. Она поможет защитить основные средства от мошенников в Сети.

У кредитных карт минусов еще больше, чем у дебетовых.

Они часто подразумевают спонтанный кредит». То есть владелец вряд ли просчитывал и анализировал рынок, проценты и условия.

Часто случается, что клиент открыл кредитную карту и не пользовался ею, а годовая комиссия уже списывается. За пару лет возникает большой долг.

Если вы не будете следить за льготным периодом, то столкнетесь с огромными ставками, в несколько раз выше рыночных.

Владельцу слишком большого количества кредитных карт трудно следить за долгами и списаниями. Банки заманивают клиентов различными бонусами, кэшбеками и скидками. Однако закрыть карту — довольно трудоёмкий процесс.

Также банки могут менять условия по карте, вводить или изменять плату за обслуживание, а это вызывает дополнительные трудности.