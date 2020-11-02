Россияне начали откладывать деньги

Более трети россиян в период пандемии начали откладывать небольшие суммы денег, при этом о необходимости накоплений задумались 73% населения. Такие данные опроса (результаты имеются в распоряжении ТАСС) приводят " Сбербанк страхование жизни" и портал Rambler.

Кроме того, почти половина (49%) участников опроса сообщили, что в период пандемии начали инвестировать или откладывать деньги в накопления: 38% россиян заявили, что начали откладывать небольшие суммы денег в накопления, 3% — стали начинающими инвесторами, еще 8% — начали и копить, и инвестировать.

При этом 21% россиян признались, что не инвестируют и не копят, но планируют это делать. Оставшиеся 30% респондентов заявили, что в 2020 году не планируют начинать формировать накопления. Опрос был проведен в конце октября 2020 года с участием более 3 тысяч респондентов по всей стране.

"Говорить об устойчивом изменении паттернов поведения россиян в отношении инвестиций и накоплений, наверное, пока еще рано. В периоды неопределенности люди действительно более склонны к накоплениям, но большинство возвращается к привычному образу жизни, когда ситуация стабилизируется", — прокомментировал результаты опроса вице-президент, директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Игорь Мамонтов, слова которого привела пресс-служба "Сбера".

При этом, согласно данным "Сбер управление активами", россияне считают справедливыми накопления в среднем в 350 тысяч рублей. Такой размер сбережений требуется для того, чтобы семья комфортно себя чувствовала в случае финансовых трудностей, таких как потеря работы или непредвиденные экстренные расходы, считают респонденты.