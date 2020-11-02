Раскрыт обман с компенсацией за коммуналку

Мошенники придумали новую схему обмана граждан, желающих получить компенсацию за коммунальные платежи. На вашу электронную почту может прийти письмо, в котором для "получения" компенсации вам предложат перевести определенную сумму. Никому не отправляйте средства, если вы не уверены, что платеж официальный, предупредил читателей "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин

"На электронную почту собственника приходит письмо с информацией о том, что гражданину полагается возмещение части коммунальных платежей. Зачастую это небольшие суммы — не более пяти тысяч рублей. Письма не содержат дополнительной информации: только текст с поздравлением и ссылка на сайт", — поясняет эксперт.

По ссылке обнаруживается сайт, явно сфабрикованный "на скорую руку", со множеством кричащих заголовков, восклицательных знаков и с условиями, которые нужно соблюсти для получения компенсации. Мошенники настаивают на переводе им определенной суммы, как правило, порядка десяти процентов от размера самой "компенсации".

"Даже если представить, что мошенники заработают с одного человека 100-300 рублей (а доверчивых людей может быть очень много), то сумма обмана набегает внушительная. Разумеется, после перечисления денег никакой компенсации обманутые граждане не дождутся", — сказал юрист.

Никаких денег переводить нельзя, если вы не уверены в официальном и легальном характере сделки, предупреждает он.

Используют мошенники и другую схему: взламывают страницы пользователей в социальных сетях и от лица взломанного пользователя отправляют сообщения его знакомым с предложением научить, как правильно оформить компенсацию за ЖКУ. Затем просят прислать полные реквизиты карты и снимают с нее денежные средства.