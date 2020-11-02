Россияне скупают экзотические фрукты

Росийские торговые сети зафикстировали резкий рост спроса покупателей на экзотические фрукты манго и авокадо. Их продажи взлетели в разы, однако импортеры этой продукции не рассчитывают сохранить этот уровень надолго и готовятся к падению, пишет в понедельник газета «Коммерсантъ»

Как отмечается, существенный рост продаж тропических фруктов произошел в сети «Вкусвилл». По словам представителей компании, спрос на них в сентябре увеличился на 15%. В других крупных сетях тоже подтвердили тенденцию. В X5 Retail Group указали на рост спроса на манго и авокадо, продажи которых в летние месяцы выросли почти вдвое. Кроме того, неплохо продавались киви и ананасы.

При этом позитивную динамику сети объясняют по-разному. Рост популярности экзотических фруктов во «Вкусвилле» связали со стремлением россиян компенсировать отсутствие турпоездок, а также с удачным урожаем манго в Египте. По мнению Х5, люди стали больше готовить дома.

Согласно таможенной статистики, с января по август объем импорта свежих гуавы, манго, мангостана в Россию вырос на 27,3%, до 22,53 тысячи тонн. При этом поставки авокадо увеличились на 64%, до 33,9 тысячи тонн, а киви — на 6%, до 52,9 тысячи тонн год к году. По словам гендиректора Ягодного союза Ирины Козий, рост продаж авокадо — общемировая тенденция. Она связана со стремлением людей к здоровому образу жизни. Она добавила, что среди тропических плодов самыми востребованными в этом году остались бананы благодаря невысокой стоимости на них.

Покупательский спрос мог сдвинуться в сторону тропических фруктов из-за произошедшего летом роста цен на яблоки на 30%, полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров . В июне эти фрукты в среднем стоили по 136 рублей за килограмм против 105,3 рубля за килограмм годом ранее.

При этом стоимость манго находится примерно на уровне 2019 года. Эти фрукты в Москве во «Вкусвилле» доступны по 295 — 365 рублей за килограмм, в интернет-супермаркете «Перекресток впрок» — по 199–529 рублей за штуку.

В компании «Прайм фрукт» рассказали, что манго из Египта доставляется морем, дозревая в процессе транспортировки. В этом случае расходы на логистику невысокие, это позволяет сдерживать рост цен. Вместе с тем в компании выразили опасения из-за снижения продаж фруктов из Азии. Данная продукция предполагает авиаперевозку и из-за девальвации рубля подорожала на 20–35%.