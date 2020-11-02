Россияне снова перешли в режим экономии

Россияне вновь перешли в режим экономии. Как пишет газета " Известия ", жители страны на фоне продолжающейся пандемии коронавируса снова сократили расходы на покупку одежды, походы в кафе и приобретение промышленных товаров.

В проекте Tinkoff CoronaIndex отмечается, что с 2 по 29 октября потребительская активность в России сократилась с 6,9 до 6,3 баллов.

Если сравнивать с предыдущей неделей, то тратить стали меньше:на одежду и обувь — на 9%, на покупку турпутевок — на 6%, траты на кафе и рестораны сократились на 4%, оплата общественного транспорта также сократилась: на 4%. на автоуслуги и покупку железнодорожных билетов стали экономить на 5%.

При этом не на все виды расходов были урезаны средства. В частности, траты на образование выросли на 10%. На посещения развлекательных центров, выставок, детских и игровых зон в ТЦ, зоопарки на 22%.

А вот расходы на закупку продуктов и лекарств остались на прежнем уровне.