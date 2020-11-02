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Россияне вновь сокращают покупку одежды и походы в кафе 

Прайм 1 час назад
Россияне снова перешли в режим экономии
Фото: ТАСС
Россияне вновь перешли в режим экономии. Как пишет газета "Известия", жители страны на фоне продолжающейся пандемии коронавируса снова сократили расходы на покупку одежды, походы в кафе и приобретение промышленных товаров.
В проекте Tinkoff CoronaIndex отмечается, что с 2 по 29 октября потребительская активность в России сократилась с 6,9 до 6,3 баллов.
Если сравнивать с предыдущей неделей, то тратить стали меньше:на одежду и обувь — на 9%, на покупку турпутевок — на 6%, траты на кафе и рестораны сократились на 4%, оплата общественного транспорта также сократилась: на 4%. на автоуслуги и покупку железнодорожных билетов стали экономить на 5%.
При этом не на все виды расходов были урезаны средства. В частности, траты на образование выросли на 10%. На посещения развлекательных центров, выставок, детских и игровых зон в ТЦ, зоопарки на 22%.
А вот расходы на закупку продуктов и лекарств остались на прежнем уровне.
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Личный счет , газета "Известия"
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