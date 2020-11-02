Расходы россиян упали до минимума с 2008 года

У российских семей во втором квартале текущего года из-за пандемии коронавирусной инфекции рекордно снизились траты.

Как пишет газета " Ведомости " со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в целом семьи стали тратить на 12,8% меньше относительно аналогичного периода прошлого 2019 года. Это 16 490 рублей.

Если принимать во внимание уровень инфляции, то реальные расходы россиян сократились до минимума за 13 лет. Меньше россияне тратили только в 2007 году — 15 390 рублей на каждого члена семьи. Представленная выше цифра указана в сегодняшних ценах, что на момент 2007 года эквивалентно 5 980 рублям в ценах того времени.

"Расходы российских семей оказались на минимуме за 13 лет, начиная с 2008 г. Во время первой волны пандемии они показали самое резкое за историю последних кризисов падение, обрушившись сразу на 13% вслед за доходами", — прокомментировала изданию президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Потребительские расходы граждан России сократились из-за снижения уровня благосостояния людей, а также из-за карантинных мер, вводимых властями на фоне пандемии. Она отметила, что большая часть населения была вынуждена снизить свои траты: они не могли позволить себе прежний уровень потребления.

В то же время доля граждан, кто осознанно урезал свои расходы для создания "подушки безопасности" и увеличения сбережений, существенно выросла.

Что касается регионов, то самое сильное сокращение реальных расходов граждан во II квартале отмечено в:

Ямало-Ненецком АО — 36,6% год к году, Пермский край (-33,5%), Ненецкий АО (-32%), Москва (-23,5%), Московская область (-21,8%).