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Россияне снова перешли в режим экономии 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне начали экономить на покупке одежды и походах в кафе на фоне опасений второй волны коронавируса. Потребительская активность населения за 23-29 октября сократилась до 6,3 балла с 6,9 балла в начале месяца, передают «Известия» со ссылкой на данные Tinkoff CoronaIndex и ЦБ.
Больше всего доходы упали в секторе продаж одежды и обуви (на девять процентов), у турагентств (на шесть процентов), а также у кафе и ресторанов (на четыре процента). Спрос на общественный транспорт сократился на четыре процента, а на автоуслуги — на пять. Несмотря на то, что россияне снова перешли в режим экономии, растут траты населения на продукты питания, онлайн-образование, лекарства и спортинвентарь.
Расходы россиян в период пандемии оказались выше показателей прошлых лет
Ранее половина россиян заявила об ухудшении материального положения — они стали беднее из-за пандемии коронавируса. У 66 процентов физическое и социальное самочувствие не изменилось. Большинство семей с детьми, которые обращались за выплатами, получили их. Однако около 25 процентов малоимущих семей столкнулись со сложностями и излишней бюрократией.
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Личный счет , Видео , Центральный банк России , газета "Известия"
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