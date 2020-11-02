Россияне начали экономить на покупке одежды и походах в кафе на фоне опасений второй волны коронавируса. Потребительская активность населения за 23-29 октября сократилась до 6,3 балла с 6,9 балла в начале месяца, передают «Известия» со ссылкой на данные Tinkoff CoronaIndex и ЦБ

Больше всего доходы упали в секторе продаж одежды и обуви (на девять процентов), у турагентств (на шесть процентов), а также у кафе и ресторанов (на четыре процента). Спрос на общественный транспорт сократился на четыре процента, а на автоуслуги — на пять. Несмотря на то, что россияне снова перешли в режим экономии, растут траты населения на продукты питания, онлайн-образование, лекарства и спортинвентарь.