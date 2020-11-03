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Многие потеряют деньги: Делягин рассказал, каких россиян скоро «ошкурят» 

Deita.ru 2 часа назад
«Ошкурят»: многие россияне потеряют деньги
Фото: ТАСС
Большинство россиян, у которых несмотря на продолжающийся кризис всё ещё есть довольно существенные накопления, близки к состоянию паники из-за стремительно меняющейся финансовой конъюнктуры, считает известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал "Аврора".
По мнению эксперта, люди в основной своей массе растеряны и разочарованы в классических инструментах сбережения денег, таких как, консервативные банковские депозиты, ибо процент по ним после снижения ключевой ставки Центробанка перестал обеспечивать прибыль.
Такое положение дел и необходимость принятия срочного решения по поводу своих накоплений привело к тому, что многие россияне ринулись на фондовый рынок и начали покупать акции различных компаний, которые кажутся им перспективными. Вместе с тем, как отмечает Делягин, в сфере торговли ценными бумагами уже давно существуют институциональные игроки, которые обладают самым большим плечом и, что ещё более важно, имеют доступ к инсайдерской информации.
Эти факторы дают им возможность в большой степени влиять на хождение котировок. Именно эти люди могут зарабатывать самые крупные средства на дихотомии рынков. А вот новички, коими сейчас становятся тысячи и тысячи россиян, желающих сохранить и приумножить свои сбережения, вынутые из банков, становятся субстратом для настоящих хищников океана инвестиций.
Так что, как считает эксперт, многие россияне потеряют свои деньги на фондовом рынке. Большинство тех, кто решит поторговать акциями, просто "ошкурят" и "обдерут", оставив ни с чем. Игра на бирже — это именно игра, в которой всегда есть проигравшие и победители. Проигравших всегда большинство. И это большинство сейчас активно пополняется неквалифицированными и неопытными гражданами. Так что, как советует Делягин, без соответствующих знаний лучше не покупать ценные бумаги. Гораздо безопаснее будет продолжать держать деньги на депозите в банке.
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Комментарии 24
Личный счет , Михаил Делягин , Центральный банк России , РИА "Дейта"
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