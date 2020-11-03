Спрогнозирован рост спроса на наличную валюту

"Маловероятно то, что население понесет потом эти средства в банки. Ставки по валютным депозитам не просто низкие, они находятся на околонулевых значениях, поэтому особого смысла нести их в банки нет. Банки, в свою очередь, будут удерживать ставки на низком уровне, что позволит сбалансировать спрос и предложение на валютные депозиты", — ожидает эксперт.