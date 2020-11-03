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Россиян обманывают от имени AliExpress 

Мария Иванова 3 часа назад
Россиян обманывают от имени AliExpress
Фото: Рамблер
Ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина рассказала, что мошенники начали создавать фишинговые сайты, внешне напоминающие интернет-магазин AliExpress. Об этом сообщает РИА Новости.
СМС, содержащее ссылку на сайт-подделку, получил корреспондент агентства. Сообщение содержало текст «вам подарок от AliExpress».
Сидорина отметила, что в последние дни в рунете появилось более 20 подозрительных сайтов с упоминанием AliExpress. Эти сайты зарегистрированы на частное лицо на короткий срок и контента на них пока нет.

«Они могут использоваться злоумышленниками в будущем для реализации фишинговых и скам-схем», — подчеркнула эксперт.

Сидорина предупредила, что таких сайтов станет больше ближе к «черной пятнице» (27 ноября) и «киберпонедельнику» (25 января).
Как писал «Рамблер», ранее эксперты по кибербезопасности, заметили массовую регистрацию доменов с названиями популярных брендов.
Речь идет о доменах, содержащих названия известных компаний и окончание -off, в том числе familiya-off.ru, detskiy-mir-off.ru, tele2-off.ru, rosneft-off.ru и citilink-off.ru.
По мнению экспертов, мошенники готовятся запустить в России интернет-кампанию фальшивых распродаж. Они могут использовать сайты для накрутки сетевого трафика, фишинговых рассылок или создания полноценных фишинговых сайтов.
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