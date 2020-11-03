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В России предложили ввести семейное налогообложение

Rambler News Service
2 часа назад
Систему семейного налогообложения следовало бы ввести в России, чтобы жизнь в браке становилась выгодной, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
В России заговорили о семейном налогообложении
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я считаю, что мы должны перейти на систему семейного налогообложения, альтернативного налогообложению на доходы физических лиц. Тогда на доходы всей семьи исчисляется один налог, сниженный по сравнению с индивидуальными», - пояснил он.
По мнению Рыбальченко, при вступлении в брак и рождении детей следовало бы применять понижающий коэффициент. Тогда жизнь в браке станет выгодней, чем совместное проживание и иные формы отношений.
В заключение председатель комиссии ОП подчеркнул, что схожие механизмы можно было бы применять и в трудовом законодательстве.
Личный счет,Экономика,Сергей Рыбальченко,Общественная палата России,
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