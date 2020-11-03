В России заговорили о семейном налогообложении

Систему семейного налогообложения следовало бы ввести в России, чтобы жизнь в браке становилась выгодной, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Я считаю, что мы должны перейти на систему семейного налогообложения, альтернативного налогообложению на доходы физических лиц. Тогда на доходы всей семьи исчисляется один налог, сниженный по сравнению с индивидуальными», - пояснил он.
По мнению Рыбальченко, при вступлении в брак и рождении детей следовало бы применять понижающий коэффициент. Тогда жизнь в браке станет выгодней, чем совместное проживание и иные формы отношений.
В заключение председатель комиссии ОП подчеркнул, что схожие механизмы можно было бы применять и в трудовом законодательстве.