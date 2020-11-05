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Исследование портала «Рамблер» и QIWI: у трети россиян выросли расходы во время второй волны пандемии 

Сергей Василенок 1 час назад
Исследование портала «Рамблер» и QIWI: у трети россиян выросли расходы во время второй волны пандемии
Фото: РИА Новости
Портал «Рамблер» и QIWI, ведущий поставщик платежных и финансовых услуг нового поколения, изучили, как изменилось поведение россиян после объявления о росте числа заражений COVID-19 осенью. По результатам опроса, 46% респондентов стали строже соблюдать меры безопасности, 72% используют безналичные способы оплаты. У 31% опрошенных вырос объем трат, и 64% не могут откладывать сбережения. В опросе, проведенном в октябре 2020 года на портале «Рамблер», приняли участие более 5 700 россиян.
На фоне роста заболеваемости COVID-19 осенью позиции респондентов относительно соблюдения мер безопасности разделились практически поровну. 46% стараются строже соблюдать меры предосторожности после объявления о росте числа заболевших: 25% выезжают из дома только по делам (в больницу, на работу, в магазин), а 21% максимально придерживается режима самоизоляции. В тоже время, 43% продолжают вести активную социальную жизнь или выполняют только необходимый минимум требований — ограничиваются ношением масок и перчаток.
Во время второй волны пандемии у большинства (42%) респондентов объемы расходов остались на прежнем уровне. Практически треть (27%) опрошенных была вынуждена сократить свои траты. Однако у 31% расходы выросли: люди стали больше тратить на медицинские услуги и покупку лекарств (13%), транспорт (6%), развлечения, образование и отдых (5%), заказ еды (4%) и шопинг (3%).
В это же время большинству (64%) опрошенных не удается увеличивать свои накопления, а 12% респондентов стали копить меньше, чем раньше. При этом 10% начали копить больше на семейные нужды (товары для дома, себя и семьи, ремонт), 5% стали больше откладывать на долгосрочные цели — ипотеку или покупку автомобиля, и столько же — на отпуск в следующем году.
Параллельно продолжает развиваться тенденция отказа от использования наличных. Среди безналичных способов оплаты самым популярным является банковская карта: ее используют 52% респондентов, причем у большинства (42%) карты с возможностью бесконтактной оплаты. Оплата через системы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay является основной у 15% опрошенных. При этом наличными все еще оплачивают покупки 28% опрошенных.
«Пандемия, безусловно, стала непростым временем: многие россияне потеряли работу или столкнулись со снижением заработка. При этом в основном расходы не изменились или даже выросли, и большинство людей не может откладывать деньги. В то же время ситуация с COVID-19 стала драйвером активного роста безналичных транзакций: по прогнозам Банка России, к концу 2020 года их доля превысит 70%. Кроме того, Россия стала одним из лидеров по темпам отказа от наличных во время пандемии — на безналичный расчет перешли 48% россиян. Это подтверждает и недавнее исследование QIWI: во втором квартале этого года оборот по виртуальным картам вырос на 44% по сравнению с тем же периодом прошлого года, то есть почти вполовину», — комментирует CEO платежного сегмента группы QIWI Андрей Протопопов.
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Комментарии
Личный счет , Андрей Протопопов , Apple , Qiwi , Центральный банк России , Google
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