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Какие налоги надо заплатить россиянам до 1 декабря 

Павел Тиунов 44 минуты назад
Какие налоги надо заплатить россиянам до 1 декабря
Фото: ТАСС
Федеральная налоговая служба (ФНС) напомнила россиянам о необходимости уплаты налогов до 1 декабря 2020 года. Журналисты телеканала «Царьград» конкретизировали, кому из россиян необходимо запланировать траты.
Обязательный ежегодный сбор касается обладателей различного рода имущества. Речь идет о недвижимости или транспорте. В первом случае налог касается владельцев комнат, квартир, домов, коммерческих помещений, дач, гаражей, машино-мест, земельных участков и т.д. Размер платежа зависит от кадастровой стоимости объекта, которую можно узнать из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Налоговики напомнили, что на скидку могут рассчитывать многодетные семьи.
Налог на транспорт затрагивает все его виды, будь то сухопутный, морской или воздушный. Раскошелиться придется владельцам не только автомобилей и мотоциклов, но также катеров, яхт, планеров, самолетов и т.д. В вопросе транспортного налога на машины размер сбора зависит от мощности двигатели и стоимости авто. Например, автомобили дороже 3 миллионов рублей облагаются повышенным налогом на роскошь. С перечнем элитных моделей можно ознакомиться из списка Минпромторга.
К 1 ноября сотрудники налоговой уже должны были известить россиян о необходимости заплатить налоги с указанием их сумм. За игнорирование требований контролирующего органа неплательщикам будут начислять пени в размере 1/300 от ключевой ставки Центробанка. Если задолженность перед налоговой составит более 3000 рублей, взысканием долгов будут заниматься судебные приставы.
В октябре, как сообщал «Рамблер», комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрела поправки, вводящие налоговый вычет за покупку физкультурно-оздоровительных услуг. Вычет по НДФЛ для россиян, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести в ближайшее время. Он будет распространяться на траты не более чем в 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета должен составить 15,6 тысячи рублей.
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Личный счет , Федеральная налоговая служба , Минпромторг , Правительство РФ , Центральный банк России , Царьград ТВ
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